Đà Nẵng phạt nguội, Hà Nội cẩu xe Theo trung tá Phan Văn Thương, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng áp dụng 2 hình thức xử phạt nguội đối với người tham gia giao thông vi phạm. Một là qua hệ thống camera tự động lắp đặt thí điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8, Q.Cẩm Lệ. Hai là lực lượng làm nhiệm vụ trên đường nếu phát hiện phương tiện dừng đậu sai quy định sẽ dùng thiết bị ghi hình và dán thông báo trên phương tiện hẹn người vi phạm đến giải quyết. Nếu người vi phạm không chấp hành thì Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT thông báo đến Trung tâm đăng kiểm phương tiện, kết nối Cục Đăng kiểm để thông báo về phương tiện vi phạm không chấp hành. Khi đó, chủ phương tiện không nộp phạt thì sẽ không được đăng kiểm phương tiện trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hà Nội cho biết nếu phương tiện dừng đậu không đúng quy định mà chủ phương tiện hoặc người điều khiển không có mặt tại hiện trường thì lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện. Trước khi tạm giữ, tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, có nhân chứng là chính quyền địa phương hoặc hai nhân chứng trực tiếp ký vào biên bản vi phạm đó; lập biên bản niêm phong tình trạng của phương tiện (niêm phong cốp xe, các cánh cửa xe, nắp capo...) tại thời điểm đó... Sau đó, phương tiện được xe cẩu chuyên dụng đưa về trụ sở công an hoặc nơi tạm giữ phương tiện theo quy định. Cơ quan chức năng sẽ tra cứu thông tin liên quan rồi viết giấy mời gửi chủ phương tiện tới làm việc và ra quyết định xử phạt. (Nguyễn Tú - Minh Sang)