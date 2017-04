Không gian hoài cổ để thưởng cà phê giữa nhộn nhạo phố Tây

Từ những mảng gỗ lambri chạy dọc bờ tường đến bộ salon gỗ hay chiếc ti vi đen trắng đều gợi nhớ về một Việt Nam ngày cũ.

Nét xưa mộc mạc

Nhà văn trẻ Hà Thanh Phúc, chủ tiệm cà phê Đông Dương là dân Sa Đéc, vùng đất nổi tiếng với bộ phim Người tình chia sẻ: "Ba mình là thợ điện tử, rất mê đồ cổ nên đã truyền nguồn cảm hứng đó lại cho mình. Nhà chật nhưng ba vẫn thường hay mua các đồ xưa cũ về sửa lại và trưng bày. Đồ cổ trong nhà nhiều đến mức mẹ vẫn thường hay bảo ba bớt sưu tầm lại nhưng ba vì biết được sở thích của mình nên vẫn giúp mình thu gom, bảo rằng để dành cho “thằng Phúc” mở quán. Ở Sa Đéc ai có ti vi đen trắng, máy hát... vẫn hay mang đến cho ba mình.

Vì ba là thợ điện tử nên tất cả các máy móc xưa ba đều tự tay sửa chữa lại để hoạt động tốt. Những linh kiện không thể tìm mua được thì ba ngồi mày mò để chế lại.

Ngôi nhà ở dưới Sa Đéc của Phúc trước đây theo kiến trúc cũ với mái ngói, gạch hoa 20x20 cm... nên khi làm quán, Phúc cũng muốn tái hiện một không gian như thế!".

Ngoài việc sưu tầm đồ cổ, chàng trai sinh năm 1988 còn được mệnh danh là "ma xó" vì biết rất nhiều nơi chuyên bán các vật liệu cũ để có thể làm quán đúng chất. Phúc đã phải rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng đến các quận vùng ven như quận 8, Bình Chánh, quận 6... để vào tận kho chứa tìm mua từng viên gạch, viên đá, khung cửa...

Đặc biệt, biển hiệu và hai chiếc mành gỗ màu xanh được Phúc đặt làm từ một bác họa sĩ lớn tuổi. Phúc kể: "Để tìm được người còn có thể vẽ được biển hiệu bằng sơn dầu hay làm mành gỗ, vẽ mành gỗ, Phúc phải đi hỏi han rất nhiều người. Chính các họa sĩ cũng thừa nhận đã quá lâu rồi không còn mấy người mặn mà với lối làm biển quảng cáo cũ như vậy".

Tuy nhiên, dù không gian hoài cổ nhưng không có nghĩa là quán mang màu sắc u ám, tẻ nhạt. Phúc đã rất khéo léo kết hợp với những bóng đèn neon sign, cùng những chiếc lồng đèn, tạo nên điểm nhấn đầy thú vị.

Nhạc sống ấn tượng

Hằng đêm quán đều có nhạc sống được trình diễn bởi những gương mặt trẻ. Đây đều là những nhóm nhạc underground khá có tiếng trong giới và từng tham gia nhiều cuộc thi truyền hình thực tế lớn. Như nhóm Lego gồm 6 thành viên, đều là 9X. Ban ngày các bạn đi làm văn phòng để ổn định cuộc sống còn ban đêm lại mang đàn đi ca hát để thỏa đam mê. Có bạn là kỹ sư, có bạn là giáo viên, bác sĩ... nhưng đều tìm được điểm chung ở niềm đam mê âm nhạc.

Hay như Dolphins, là nhóm nhạc từng gây chú ý tại cuộc thi Nhân tố bí ẩn; nhóm Stay at the same gồm 4 nhạc cụ cello, violin, guitar, cajon đã khiến cho khán giả cuồng nhiệt tìm đến nghe mỗi ngày. Các bài hát bất hủ quen thuộc nhưng qua phần trình diễn của các nhóm nhạc trẻ đều mang một màu sắc tươi mới, hiện đại, hấp dẫn.

Tuy chỉ mới mở chưa lâu nhưng đêm nào quán cà phê Đông Dương cũng đông kín khách, Tây, ta ngồi bên nhau và hát vang cùng ban nhạc như một gia đình.

Đông Dương mở cửa từ sáng đến tận nửa đêm và có 2 menu thức uống khác nhau cho từng thời điểm. Vào ban ngày, thực khách có thể nhấm nháp món sinh tố kem dừa cà phê ngon tuyệt, sinh tố xoài thơm hay món trà đào, trà vải thanh mát. Ngoài ra còn có các loại nước ép từ trái cây tươi như củ dền, quả quýt, quả cóc... Đặc biệt, đừng bỏ qua những món kem homemade "độc quyền" mang đậm hương vị Việt như kem mít, kem đậu phộng, kem khoai môn, kem dừa...

Còn ban đêm, khi nhạc sống bắt đầu nổi lên, còn gì tuyệt hơn khi cùng nhau ngồi cùng bạn bè thưởng thức ly rượu vang đỏ hay chai bia lạnh, nhấm nháp món khô gà lá chanh, khoai tây chiên lá chanh!

Đặc biệt, các món cocktails ở đây cũng rất lạ miệng, được chế biến từ các loại rượu và hoa quả như cocktail Chợ Lớn, cocktail Bưu điện Thành phố... sẽ khiến bạn thử một lần là nhớ mãi.

Đông Dương quả là một điểm đến thú vị cho những ai yêu cái đẹp, yêu Sài Gòn.

