Không thuốc trừ sâu chưa chắc an toàn

Mua rau an toàn, hữu cơ ở đâu ? TP.HCM đang thí điểm bán rau truy xuất nguồn gốc. Hiện toàn bộ hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM đều kinh doanh rau truy xuất nguồn gốc, rau an toàn VietGAP. Tại các chợ truyền thống như Bàu Cát, Nguyễn Tri Phương (Q.10), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), Xóm Chiếu (Q.4), Bến Thành và Thái Bình (Q.1)… không ít tiểu thương mạnh dạn kinh doanh rau VietGap. Sản phẩm rau tại đây đều có chứng nhận bởi cơ quan chức năng, được bao bì, nhãn mác đầy đủ, người mua có thể an tâm khi sử dụng. Ngoài ra, muốn mua rau VietGap, hữu cơ, người tiêu dùng có thể đến các địa chỉ: 1. Cửa hàng rau sạch Đà Lạt Gap Store 152 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3 287/9 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 86 An Dương Vương, P.9, Q.5 2. Cửa hàng rau sạch Fresh from Farm 15A/53 Lê Thánh Tôn, Q.1 3. Vuonrau.com: 370 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 14B Đinh Tiên Hoàng, Q.1 4. Cửa hàng rau sạch ORGANICA 130 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 54 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận 90F Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Q.1 5. Rau an toàn Đà Lạt 35A Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp