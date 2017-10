Trong đơn, ông bà Chapnik nói rằng căn nhà kiểu Tudor của láng giềng có thiết kế giống căn nhà trị giá 5,8 triệu USD của họ, từ đó làm giảm giá trị căn nhà họ.



tin liên quan Thắng kiện tờ vé số độc đắc sau 6 năm đi kiện TAND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã tuyên án sơ thẩm (lần 2) vụ tranh chấp tờ vé số độc đắc giữa bà Nguyễn Thị Tuyết với ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát (TP.Rạch Giá), buộc ông Phúc trả cho bà Tuyết 1,5 tỉ đồng bằng giá trị tờ vé số trúng độc đắc

Tuy nhiên, gia đình Kirshenblatt đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời trưng ra bằng chứng cho thấy căn nhà của họ được lấy cảm hứng từ lâu đài Eilean Donan tại Scotland, vốn xuất hiện trong bộ phim The World Is Not Enough có chàng điệp viên hào hoa James Bond.

Huỳnh Thiềm