Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 9.1 tại ấp Long Đại và Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành. Theo thống kê, có 5 nạn nhân phải đưa cấp cứu tại bệnh viện gồm: bà Nguyễn Thị Kim Loan (67 tuổi), anh Nguyễn Phi Viễn (46 tuổi, con trai bà Loan), bà Lê Thị Yến (62 tuổi), ông Trần Văn Bửu (54 tuổi) và ông Mai Văn Tuấn (60 tuổi).

Tất cả nạn nhân đều bị chấn thương nặng ở vùng đầu, tay và hố nách...

VIDEO: Cảnh con trâu điên bị khống chế sau giây phút kinh hoàng

Chứng kiến toàn bộ vụ việc, ông Nguyễn Hữu Trực (61 tuổi, ngụ hẻm 18, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc) bàng hoàng kể, khi nghe thông tin có trâu điên xuất hiện, cả khu phố nhốn nháo bỏ chạy vào nhà, một cảnh tượng hoảng loạn chưa từng có.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã rất vất vả mới khống chế được con trâu điên đưa lên xe tải. Đến chiều cùng ngày, con trâu đã bị khống chế đưa về trụ sở UBND xã Long Thành Bắc để tiến hành xử lý.

Theo ông Trực, con trâu vừa xuất hiện đã nổi điên chạy xộc vào nhà bà Loan rồi húc tán loạn khiến 2 mẹ con bà Loan bị thương nặng, đồng thời trâu cũng húc nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng. Sau đó, con trâu điên tiếp tục lồng lộn chạy ra đường húc thêm nhiều người khác bị thương.

Đang nằm điều trị với vết thương sâu ở cổ và chấn thương nhiều vị trí khác, ông Viễn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khi ông sang nhà mẹ ruột là bà Loan thì bị con trâu húc rồi hất thẳng từ phía sau lên cao làm ông té xuống đất. “Tôi cố lết vào nhà để kêu cứu thì con trâu quay sang tấn công mẹ tôi đứng gần đó khiến bà té ngã ra và tiếp tục lao đến húc mạnh vào tủ kính. Ngay sau đó người em tôi ở nhà sau chạy lên dùng bàn sắt đập mạnh vào đầu con trâu điên làm nó chao đảo khựng lại. Sau đó, người nhà kéo tôi và mẹ tôi chạy ra ngoài thoát thân”, ông Viễn kể.

Sau khi tấn công mẹ con bà Loan, trâu điên tiếp tục tấn công khiến ông Mai Văn Tuấn (60 tuổi, ngụ xã Trường Tây) bị chấn thương ở đầu, tay và hố nách. Ông Tuấn cho hay khi ông đang trên đường đi bán vé số, ông dừng lại để vào một quán cà phê ở ấp Long Đại thì bất ngờ bị con trâu húc văng rồi nó tiếp tục chạy thẳng về phía trước để tìm người tấn công. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa ông Tuấn vào cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Hòa Thành.

Ông Nguyễn Văn Hay (84 tuổi, ngụ hẻm 16, ấp Long Mỹ) cho biết sau khi con trâu xuất hiện và tấn công nhiều người dân, bà con đã báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng Công an H.Hòa Thành (Tây Ninh), Công an xã Long Thành Bắc đã kịp thời có mặt tại hiện trường dùng loa thông báo cho người dân vào nhà chốt cửa để tránh nguy hiểm, đồng thời dùng hàng rào sắt phong tỏa nhiều tuyến đường để chặn trâu điên bỏ chạy.

Một chiếc xe tải (loại 1,5 tấn) được điều đến hiện trường để vận chuyển trâu điên sau khi bị khống chế. Con trâu điên được xác định của ông Huỳnh Văn Hoanh (48 tuổi, ngụ ấp Ninh An, xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu).

Chiều 11.1, trả lời PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an xã Long Thành Bắc (H.Hòa Thành), cho biết cơ quan công an đã mời chủ trâu lên làm việc. Bước đầu, ông Hoanh thừa nhận trước khi xảy ra sự việc, con trâu bỗng lồng lộn rồi đứt dây mà không bắt lại được. Trong khi đó các nạn nhân bị trâu điên tấn công hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân.

Giang Phương