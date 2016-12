Bị mụn, thâm nhiều, lỗ chân lông to nên dùng sữa rửa mặt nào?

Đáp:



Thân chào bạn Thủy Châu,

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng chia sẻ những thắc mắc của mình đến chuyên mục Làm đẹp. Chúng tôi rất đồng cảm với bạn khi phải sở hữu làn da nhiều khiếm khuyết đến vậy, tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, buồn phiền mà khiến tình trạng da thêm tồi tệ, thay vào đó nên giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, nghỉ ngơi sớm, ăn uống khoa học và làm sạch da đúng cách để da khỏe đẹp hơn.



Với câu hỏi của bạn về việc bị mụn, thâm nhiều, lỗ chân lông to nên dùng sữa rửa mặt loại nào, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Đối với da mụn, lỗ chân lông to và nhiều thâm như của bạn thì chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp, sử dụng mỗi ngày là điều rất quan trọng. Nếu như dùng đúng sản phẩm tốt và đúng cách chắc chắc lượng mụn sẽ giảm đi đáng kể, da cải thiện thâm, lỗ chân lông se khít nhanh chóng. Ngược lại, sữa rửa mặt chất lượng kém, không phù hợp và vệ sinh kém có thể khiến mụn mọc thêm, da xấu đi. Do da mặt bẩn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mụn và lỗ chân lông xuất hiện, sữa rửa mặt rớm làm da tổn thương, mẫn cảm, tạo điều kiện để mụn sinh sôi.

Trường hợp da mụn, lỗ chân lông to và nhiều thâm, chúng tôi khuyên bạn chọn sản phẩm có tính sát khuẩn cao, thành phần kháng viêm hiệu quả, ngăn ngừa sự lây lan và phát triển của mụn như: aloe vera (chiết xuất lô hội), tea tree, chiết xuất hoa cúc, pantenol, allantion, biotin... nhằm giúp da dịu nhanh chóng đồng thời nhân mụn khô nhanh, từ đó lặn đi trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn cũng nên ưu tiên các loại sữa rửa mặt chứa khoảng 2% a xít salisylic, chất này sẽ giúp da sạch nhờn, se khít, thông thoáng lỗ chân lông mà không làm khô da.

Bên cạnh đó, do da bạn đang rất nhạy cảm và dễ tổn thương nên chỉ chọn sản phẩm ít bọt, ít xà phòng, hạt nhỏ, chúng vừa làm sạch da tốt, vừa an toàn, không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuyệt đối tránh xa những sữa rửa mặt chứa hạt to và xà phòng, bởi chúng sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, càng kích thích da đổ dầu nhiều hơn, làm lỗ chân lông to da, dễ gây sẹo thâm, vết thâm. Hơn thế nữa, đừng sử dụng sữa rửa mặt chứa màu và hương liệu tổng hợp, mà hãy chọn loại có nguồn gốc và hương liệu tự nhiên để da được chăm sóc tốt nhất.



Cùng với những lưu ý trên, bạn cần chọn loại có thương hiệu uy tín, được cơ quan y tế kiểm định, nguồn gốc rõ ràng, thành phần thiên nhiên nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hiện nay, nếu tình trạng da như vậy chúng tôi thấy sữa rửa mặt trị mụn Sakura của Nhật là một sản phẩm rất thích hợp cho da bạn, chắc chắc sẽ mang đến những kết quả tốt.



Sữa rửa mặt Sakura được tạo nên nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên như tinh chất trà xanh, vitamin A, C, E, các khoáng chất và thảo mộc… và công nghệ bào chế hàng đầu Nhật Bản, theo công thức độc quyền được nghiên cứu chuyên sâu. Không chỉ có tác dụng làm sạch da giúp da thông thoáng và khỏe mạnh, mà với dạng gel mềm mịn sữa rửa mặt trị mụn Sakura còn loại bỏ hơn 99% vi khuẩn gây mụn, giúp mụn hạn chế phát sinh hay lây lan, tăng cường kiểm soát tuyến bã nhờn, giảm lượng dầu bài tiết trên bề mặt da hiệu quả, mang lại làn da sáng mịn màng. Chất lượng sữa rửa mặt trị mụn Sakura đã được chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Xem chi tiết tại: http://www.maihan.vn/my-pham-sakura/

Chúc bạn chọn được sữa rửa mặt phù hợp và sớm lấy lại làn da khỏe đẹp!

Chuyên gia tư vấn mỹ phẩm