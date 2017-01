Đáp: Thân chào bạn Tuyết Lan,

Cám ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng gửi câu hỏi về chuyên mục Làm đẹp. Với những thắc mắc của bạn đối với việc da lỗ chân lông to, hay nhờn bóng nên dùng sữa rửa mặt nào, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Sữa rửa mặt là sản phẩm chăm sóc da cơ bản, không thể thiếu đối với bất kỳ một ai, kể cả nam giới lẫn phái nữ. Rửa mặt bằng nước hoàn toàn không giúp lấy đi hết những bụi bẩn, bã nhờn, vi khuẩn trên bề mặt da mà đòi hỏi phải có sữa rửa mặt. Nhờ cấu tạo đặc biệt cùng thành phần có tính tẩy rửa, làm sạch cao, dòng sản phẩm này nhẹ nhàng loại bỏ chất bẩn tích tụ, mang lại sự thông thoáng cho làn da. Các chuyên gia da liễu cũng khuyên chúng ta nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 - 3 lần để da luôn khỏe mạnh, sạch sẽ, hạn chế mụn, viêm nhiễm và tăng cường hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm.

Đối với da lỗ chân lông to và nhờn bóng, để khắc phục tốt tình trạng này, giúp da mềm mại, mịn màng, thông thoáng hơn, không lo nổi mụn khi chọn sữa rửa mặt bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Bên cạnh đó, loại da này cũng rất dễ tổn thương, sử dụng sản phẩm không phù hợp da sẽ nhanh chóng trở nên yếu ớt, nhạy cảm, lỗ chân lông ngày càng giãn to và da bóng dầu nhiều thêm, thậm chí nổi mụn. Tốt hơn hết, chúng tôi khuyên bạn hãy chọn các sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, ít xà phòng, không chứa hạt massage to và hương liệu nhân tạo. Thay vào đó, cần ưu tiên loại có thành phần chiết xuất tự nhiên như tinh chất trà xanh, chiết xuất lô hội, chiết xuất hoa cúc, đất sét… vitamin A, C, E, các khoáng chất và thảo mộc. Đồng thời, đừng bỏ qua những sản phẩm tính sát khuẩn cao nhằm giúp tăng cường hiệu quả giảm viêm sưng, tấy đỏ, để ngăn ngừa cũng như loại bỏ mụn. Hơn thế nữa nên ưu tiên loại sữa rửa mặt có tác dụng se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, giảm nhờn bóng và khả năng làm sạch sâu.

Ngoài các lưu ý trên, bạn hãy chú ý chỉ mua sản phẩm của những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan y tế kiểm định nhằm tránh sử dụng nhầm hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu đến làn da.

Hiện nay, với tình trạng da nhờn, lỗ chân lông to của bạn chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu sữa rửa mặt cho da nhờn Sakura của Nhật Bản. Nó không chỉ giúp làm sạch da tốt, loại bỏ hết dầu nhờn nằm sâu bên dưới da, se khít lỗ chân lông, mà còn hỗ trợ tăng cường diệt khuẩn.

Sữa rửa mặt cho da nhờn Sakura có thành phần chiết xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu thiên nhiên như tinh chất trà xanh, vitamin A, C, E, các khoáng chất và thảo mộc… được các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản nghiên cứu và bào chế theo công thức bào chế đặc biệt. Không chỉ có khả năng làm sạch da hoàn hảo, diệt khuẩn gây mụn trên da, giúp mụn hạn chế phát sinh hay lây lan, se khít lỗ chân lông mà sữa rửa mặt cho da nhờn Sakura còn tăng cường kiểm soát tuyến bã nhờn, giảm lượng dầu bài tiết trên bề mặt da hiệu quả, mang lại làn da sáng mịn màng. Hơn thế nữa, dù làm sạch da tốt song sữa rửa mặt cho da nhờn Sakura không làm mất đi lượng dầu tự nhiên, không gây khô da hay làm da bong tróc và sinh mụn nhiều hơn. Chất lượng đã được chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Xem chi tiết tại: http://www.maihan.vn/my-pham-sakura/

Với những chia sẻ trên của chúng tôi, mong rằng bạn sẽ chọn được cho mình một loại sữa rửa mặt phù hợp và sớm lấy lại làn da mịn màng khỏe đẹp!

