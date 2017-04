Những bệnh lý này đã và đang hành hạ hàng triệu con người. Bất kỳ ai cũng có thể mắc phải, kể cả trẻ nhỏ. Hiện nay, số lượng trẻ nhập viên vì viêm khớp mang xu hướng ngày càng tăng.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau nhức: do hoạt động quá nhiều hoặc ngồi quá lâu một chỗ, ít tập luyện, sự lão hóa xương, loãng xương,… Lớp sụn ở khớp xương bị thoái hóa và ăn mòn. Các khớp xương thiếu chất nhờn. Điều này tạo nên đau nhức khi vận động. Không ít người sử dụng thuốc uống mà chẳng mấy khả quan. Để thật sự điều trị hiệu quả, song song với thuốc uống, bạn nên kết hợp thực hiện thêm các liệu trình tự nhiên. Xông hơi, ngâm tắm hay massage có sự bổ sung của đá muối Himalaya sẽ hỗ trợ trong quá trình điều trị giúp thuyên giảm đau nhức, cải thiện giấc ngủ một cách hiệu quả.

Đá muối Himalaya được biết đến là những dạng đá cứng, có màu sắc độc đáo và tự nhiên hoàn toàn. Độ tinh khiết của đá muối vượt xa so với muối biển. Chính vì vậy, hiệu quả trị liệu mang lại cũng cao hơn. Nhờ tính tinh khiết lớn như thế nên sự an toàn cho người trị liệu luôn luôn được đảm bảo. Trong khi đấy, muối biển thường không còn nguyên chất như chúng ta nghĩ. Các đại dương ngày càng ô nhiễm nặng nề. Cấu trúc tinh thể muối biển qua xử lí trở nên thiếu đồng đều, bị cô lập hoặc không liên kết với các yếu tố tự nhiên xung quanh. Do đó, lợi ích muối biển đem đến giảm đi đáng kể.

Ngược lại, đá muối Himalaya có mạng lưới tinh thể kết nối chặt chẽ. Sự liên kết độc đáo này nhằm giữ 84 khoáng chất. Trong số đấy có những khoáng chất rất hữu ích, hỗ trợ làm giảm đau nhức rõ rệt. Điển hình như natri và kali. Hai chất này có khả năng cân bằng điện phân (chất điện phân là vật liệu chính tham dẫn truyền các xung điện nhằm làm cơ bắp dễ dàng co giãn. Nếu thiếu chất điện phân, các tế bào trong cơ thể không hoạt động bình thường).

Hơn nữa, sử dụng đá muối Himalaya, bạn có thể cải thiện hệ tuần hoàn. Bằng cách tác động trong (pha loãng muối để uống) hoặc tác động ngoài (bổ sung khi ngâm tắm, xông hơi), các tinh thể muối thúc đẩy kích thích lưu thông khí huyết. Nhịp tim được ổn định. Những điểm tắc nghẽn trong kinh mạch được giải tỏa hoàn toàn. Nhờ vậy, bạn sẽ cảm thấy đỡ đau nhức, sức khỏe cải thiện nhiều hơn. Các tinh thể muối nhỏ bé còn len lỏi vào hoạt động trong các xoang nhằm hạn chế triệu chứng tắc nghẽn nơi đây. Chúng còn hỗ trợ cấu trúc xương được phát triển tốt hơn, phòng chống tình trạng loãng xương.

Đá muối Himalaya có niên đại hơn 250 triệu năm và hình thành dưới áp lực mạnh mẽ. Với sức nén vô cùng cao đã tạo nên các tinh thể muối nguyên chất và chứa một năng lượng vô cùng lớn. Điều này đồng nghĩa khi sử dụng đá muối Himalaya, bạn sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng đó. Một ưu điểm tuyệt vời là năng lượng có thể lưu giữ trong cơ thể bạn tới 24 giờ. Do vậy, hưởng thụ trị liệu đá muối, bạn luôn cảm thấy tinh thần hài hòa, thanh thản. Những mệt mỏi, lo âu bị xua tan hẳn.

Hiệu quả này sẽ còn thể hiện rõ rệt khi bạn kết hợp đá muối Himalaya vào trong liệu trình spa tại nhà. Chúng ta biết rằng spa tại nhà là hình thức thư giãn khỏe đẹp rất hữu ích và tiện lợi. Bạn được hưởng thụ các liệu pháp mà không cần phải đi đâu xa: xông hơi, ngâm tắm, hương liệu pháp, massage, thủy liệu pháp,…

Liệu trình spa tại nhà giúp bạn phục hồi sinh lực nhanh chóng. Và bổ sung đá muối Himalaya còn tăng cường khỏe đẹp toàn diện hơn nữa. Sự tác động qua lại của các liệu pháp nhằm thúc đẩy tinh thể muối vận hành liên tục. Từ đó, cơ thể hấp thụ lợi ích của đá muối một cách chóng. Đá muối Himalaya không chỉ làm giảm đau nhức, tăng cường sức đề kháng mà còn có khả năng cải thiện giấc ngủ, chăm sóc da hiệu quả. Tác dụng của tinh thể muối có thể giảm nhờn, sát khuẩn, loại bỏ độc tố, làm sạch sâu lỗ chân lông. Làn da trở nên chắc khỏe và săn chắc.

Ánh Tuyết