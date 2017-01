Phương pháp nào trị nám lâu năm hiệu quả nhất?

Đáp: Tâm Mi thân mến!

Chúng tôi rất thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà bạn đã đang trải qua khi bị nám da ám ảnh suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, bạn đừng quá buồn phiền và suy nghĩ tiêu cực bởi sẽ ảnh hưởng không tốt, khiến nám da phát triển mạnh hơn. Thay vào đó, hãy giữ tinh thần thật thoải mái, lạc quan, quan tâm hơn đến việc chăm sóc, bảo vệ và thật kiên trì, như thế mới sớm lấy lại vẻ đẹp, nhan sắc.

Nám da là biểu hiện của tình trạng rối loạn, tăng sản sinh quá mức sắc tố melanin nằm ở lớp đáy biểu bì da, do ảnh hưởng của ánh nắng, rối loạn hormone sau chu kỳ kinh nguyệt, sau khi sinh hoặc stress, căng thẳng thần kinh, sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, uống thuốc tránh thai hoặc do yếu tố di truyền. Nám da không thể tự hết đi mà phát triển theo thời gian, càng ngày càng lan rộng ra xung quanh, chân bám sâu, phá hủy cấu trúc của làn da. Những đốm/mảng sạm màu khiến nhan sắc của chị em sụt giảm nghiêm trọng, trông già hơn nhiều so với tuổi thật và nhanh lão hóa, hơn nữa lại rất khó loại bỏ, nhất là nám lâu năm. Thế nên tuy không nguy hại đến sức khỏe, nhưng nám luôn là nỗi ám ảnh của tất cả phụ nữ.



Với tình trạng nám của bạn là nám lâu năm, hình hành hơn 4 năm chắc chắn chân nám đã ăn sâu dưới bề mặt, da đang khá yếu ớt và bị tàn phá nặng nề, vì vậy nếu tác động bên ngoài bề mặt không thôi thì hoàn toàn không thể mang lại kết quả tối ưu. Để sớm hết nám và không lo nám quay trở lại, đòi hỏi chúng ta vừa kết hợp thoa kem trị nám, chăm sóc cũng như bảo vệ bên ngoài, vừa xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, giữ tinh thần thoải mái.

Trước tiên là bên trong cơ thể. Hằng ngày, bạn hãy bổ sung thêm rau xanh, hoa quả tươi chứa nhiều vitamin như: Cải, cà rốt, súp lơ, cà chua, rau ngót, cam, bưởi, xoài, táo, chery, quýt, chuối, ổi… và hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, chất kích thích và bia rượu. Đồng thời, đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng/ngày và đi ngủ sớm trước 11 giờ đêm, suy nghĩ tích cực, vui vẻ, sắp sếp công việc hợp lý… Tránh ngủ muộn, căng thẳng, stress, suy nghĩ tiêu cực bởi sẽ khiến nám phát triển mạnh mẽ hơn.

Đối với bên ngoài. Do ánh nắng mặt trời là tác nhân hàng đầu gây ra nám da, nên trong quá trình điều trị nám bạn cần hạn chế ra nắng, luôn che chắn cẩn thận và thoa kem chống nắng vào ban ngày. Bên cạnh đó, đừng quên rửa mặt 2 lần/ngày, tẩy tế bào chết 1 lần/tuần, thường xuyên đắp mặt nạ trái cây, hoa quả để bổ sung chất dinh dưỡng, tái tạo da. Ngoài ra, khi sử dụng kem trị nám bạn hãy chọn những sản phẩm có chất lượng đảm bảo, chiết xuất từ thiên nhiên, được cơ quan y tế kiểm định và có nhiều người tin dùng. Đừng vì ham rẻ hoặc ham nhanh mà mua kem trộn, kem chứa hóa chất, chúng sẽ khiến da bạn hư hại nghiêm trọng, thậm chí kích ứng, ung thư da.



Hiện nay, bộ sản phẩm Kem Sakura của Nhật Bản là một trong các dòng kem trị nám da hiệu quả hàng đầu trên thị trường, đang được hàng ngàn phụ nữ khắp thế giới tin dùng.



Bộ sản phẩm Kem Sakura với kem làm mờ thâm nám cao cấp ban ngày Sakura Spots Care Whitening Day Cream và kem dưỡng da làm mờ nám cao cấp ban đêm Sakura Spots Care Whitening Night Cream đều được chiết xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên thuần khiết: trà xanh, cam thảo, cúc la mã… và bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ làm mờ các vết nám da. Bên cạnh đó, bộ sản phẩm còn giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi tác động gây hại của ánh nắng mặt trời và môi trường, đồng thời cung cấp dưỡng chất dưỡng ẩm, cân bằng độ pH, làm mờ vết thâm nám và hạn chế nám tái phát trở lại. Hơn thế nữa, chúng còn phù hợp cho hầu hết mọi loại da. Xem chi tiết tại: http://www.maihan.vn/my-pham-sakura/

Hy vọng, qua những chia sẻ trên bạn sẽ biết làm sao để điều trị nám lâu năm hiệu quả và sớm lấy lại làn da mịn màng.



Chúc bạn thành công!

