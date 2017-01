Đáp:

Phương Thanh thân mến, với thắc mắc của bạn về việc sẹo rỗ do đâu và điều trị bằng cách nào tốt nhất, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Sẹo rỗ là tình trạng chung của đông đảo mọi người, không chỉ nam giới mà chị em phụ nữ cũng mắc phải, xuất hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với biểu hiện là những hố nhỏ li ti nổi bật dưới bề mặt da, sẹo rỗ khiến cho làn da trở nên sần sùi, thô nhám và kém mịn màng. Hơn thế nữa, sẹo rỗ xuất hiện cũng kéo theo cơ chế "tự làm đầy" thích nghi tự nhiên của tế bào da, làm da càng thêm thô dày, xấu xí, nhanh lão hóa.

Vì vậy, tuy không làm hại đến sức khỏe song sẹo rỗ lại giảm đi vẻ đẹp vốn có, khiến cho người bệnh cảm thấy mất tự tin, nhất là phái nữ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như gây trở ngại đến thành công, mối quan hệ giao tiếp hàng ngày và khó khăn trong trang điểm.

Những nguyên nhân phổ biến gây ra sẹo rỗ

- Do thủy đậu: Sẹo rỗ do thủy đậu để lại thường có bề mặt rộng hơn so với sẹo do mụn trứng cá để lại khoảng (3 - 8mm), nhưng lại nông hơn, mọc rải rác, không tập trung nhiều.

- Do mụn: Khi bị mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ nếu không điều trị sớm, điều trị đúng cách và khoa học, khiến nốt mụn tổn thương, viêm nhiễm nặng, liên kết dưới da bị đứt gãy sẽ để lại những vết sẹo rỗ sâu, chi chít trên bề mặt.

- Một số nguyên nhân khác: Ngoài ra, sẹo rỗ còn xuất hiện khi bị kích ứng nặng, nặn mụn trong giai đoạn viêm nang lông, nặn mụn không hợp vệ sinh...

Điều trị sẹo rỗ bằng phương pháp nào tốt nhất?

Hiện nay, để điều trị sẹo rỗ người ta thường áp dụng rất nhiều phương pháp khác nhau như: Mặt nạ thiên nhiên (mẹo vặt dân gian), lăn kim, soi tia laser và thoa kem trị sẹo... song không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả chúng ta.

Trong đó, mặt nạ thiên nhiên tuy an toàn nhưng hiệu quả thấp, chỉ giúp da sáng màu hơn, thích hợp cho những người mới bị và đòi hỏi chúng ta cần kiên trì lâu dài. Lăn kim và chiếu laser đang là cách loại bỏ sẹo rỗ nhanh nhất, tuy nhiên khá tốn kém, chi phí rất lớn, gây đau đớn, khiến da ửng đỏ, có thể chảy máu và nếu không tìm được địa chỉ uy tín, bác sĩ giỏi thì khó hết, thậm chí làm da tổn thương nặng nề hơn.

Còn kem trị sẹo mặc dù đem đến kết quả muộn hơn lăn kim và laser một chút, thế nhưng lại được đánh giá cao về lành tính, chi phí hợp lý, dễ sử dụng, tiện lợi, hơn nữa thực tế cho thấy, kem trị sẹo luôn là phương pháp có đông người lựa chọn nhất từ trước đến nay. Kem trị sẹo với các dưỡng chất chuyên sâu giúp kích thích khả năng tự làm lành vết thương, sản sinh collagen làm đầy vết lõm một cách triệt để trong thời gian ngắn, đồng thời sản phẩm cũng nuôi dưỡng, làm da mịn và trở nên khỏe mạnh, săn chắc, kết quả duy trì ổn định, lâu dài.

Trường hợp điều trị sẹo rỗ bằng kem trị sẹo bạn có thể tham khảo kem Scar Esthetique của Mỹ. Đây là sản phẩm hiện đang có mặt ở 36 nước trên khắp thế giới.

Kem trị sẹo Scar Esthetique Nổi bật với thành phần hoàn toàn tự nhiên từ chiết xuất theo công thức đặc biệt được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu, kem Scar Esthetique sẽ hỗ trợ giúp chữa các vết sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo do bỏng, do phẫu thuật, sẹo thâm, sẹo rỗ do mụn gây ra… Khi sử dụng các dưỡng chất có trong kem trị sẹo Scar Esthetique sẽ nhanh chóng thẩm thấu sâu vào bề mặt da, kích thích collagen ở tầng trung bì tăng sinh để làm đầy các vết lõm và giúp cải thiện màu sắc, kết cấu của vết sẹo. Sản phẩm kem của mỹ phẩm Scar Heal đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn TAQA, phù hợp cho mọi loại da. Xem chi tiết tại: http://www.maihan.vn/kem-tri-seo-scar-heal/



Chúc bạn nhanh chóng hết sẹo để lấy lại sự tự tin vốn có về ngoại hình của mình!

