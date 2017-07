Vai gáy là cơ quan cực kỳ quan trọng, góp phần hỗ trợ nâng đỡ đầu và bộ não, đồng thời là cơ quan kết nối trực tiếp với cánh tay và rất dễ bị tổn thương nếu tư thế đứng, ngồi sai. Khi cơ quan này tổn hại, sẽ dẫn đến các hoạt động hàng ngày bị trở ngại, gây khó chịu cho người bệnh.

Vậy tại sao chúng ta lại mắc phải căn bệnh này, và làm thế nào để trị chứng đau vai gáy? Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn những thông tin cần thiết về chứng bệnh này cũng như cách giúp giảm đau vai gáy hiệu quả bằng đá muối Himalaya.

Vì sao chúng ta lại bị đau vai gáy?

Đau vai gáy là một căn bệnh liên quan mật thiết đến hệ thống cơ, xương, khớp, mạch máu vùng vai và gáy. Nguyên nhân là do rối loạn tuần hoàn, thiếu máu ở vùng cột sống hoặc do sự kéo giãn dây thần kinh quá mức gây ra hiện tượng rối loạn chức năng của dây thần kinh vùng vai gáy dẫn đến chứng co cứng và đau rút cục bộ.

Cách điều trị và phòng ngừa hội chứng đau vai gáy Nhưng nguyên nhân phổ biến nhất và thường gặp ở dân văn phòng là do kích thích dây thần kinh vùng vai gáy quá mức bởi các hoạt động kéo dãn, kéo căng cơ hoặc là quá căng thẳng gây rối loạn chức năng thần kinh dạng kích thích kéo dài.

Nguyên tắc phòng ngừa và giải quyết đau cổ vai gáy là khai thông kinh huyệt, đả thông khí huyết sử dụng các phương pháp trị liệu bằng liệu pháp thiên nhiên kết hợp y học cổ truyền

- Sử dụng tinh dầu thiên nhiên đặc trị kết hợp với các dụng cụ ấn huyệt và massage vùng vai gáy giúp đả thông kinh lạc, giải phóng các chất gây viêm, lấy lại sự cân bằng khí huyết. Bạn có thể đến các spa, các cơ sở chuyên massage, bấm huyệt để được trị liệu. Biện pháp này còn giúp người bệnh cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái, lấy lại hứng khởi.

- Khi được các nhân viên massage tại vùng vai cổ gáy, toàn bộ các kinh mạch, cơ, gân, dây chằng, mạch máu, thần kinh, mạch bạch huyết vùng cổ vai gáy sẽ được thư giản, thoát khỏi trạng thái co cứng. Các nhân viên sẽ sử dụng các động tác, thủ thuật massage từ nhẹ đến mạnh, nhanh đến chậm, nông tới sâu. Đặc biệt hiệu quả khi sử dụng biện pháp massage bằng đá muối, những viên đá muối nóng hay chiếc giường đá muối sẽ giúp bạn hoàn toàn thư giãn, thả lỏng các cơ, giảm đau nhanh chóng không chỉ vùng cổ mà toàn bộ cơ thể. Ngoài ra xông hơi đá muối Himalaya, trước khi tiến hành massage sẽ mang đến hiệu quả càng nhanh chóng và rõ rệt hơn, mang lại cảm giác thư thái loại trừ căn bệnh quái ác mang tên nhức mỏi vai gáy.

Nhưng nếu bạn không có thời gian để đến spa thường xuyên và muốn được trị liệu tại nhà, tại sao không sở hữu cho mình những viên đá muối massage hoặc một chiếc giường đá muối Himalaya. Những sản phẩm này hiện đang được phân phối bởi Công ty Mai Hân. Một công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các loại thiết bị, mỹ phẩm dành cho spa cùng các loại đá muối Himalaya.

Hoàng Trân