Làm thế nào để chọn được đàn ông tốt làm chồng?

tin liên quan Đôi vợ chồng tổ chức tiệc mừng ly hôn sau hơn 20 năm 'chịu đựng' Một đôi vợ chồng đã gây bất ngờ cho bạn bè và người thân khi biến sự kiện ly hôn của họ thành một bữa tiệc mừng ngập tràn đồ ăn và âm nhạc.

Bởi đây là những lời khuyên chân thành của ông George Watts, tác giả cuốn sách bán chạy How to find a Prince and Marry Mr Right (tạm dịch: Làm thế nào để tìm được hoàng tử và cưới đúng người đàn ông của đời bạn).