Nhưng đến khi được nghe những câu chuyện nghề từ các bác tài lái xe tải, ta mới biết rằng, họ xứng đáng được nhận những lời cảm ơn.

Quà tặng âm nhạc VOV Giao Thông - sẻ chia chuyện nghề, kết nối tin yêu

Vốn là “người bạn đường” thân thiết của tất cả các tài xế lái xe, đặc biệt là những tài xế xe tải chạy đường dài, kênh VOV Giao Thông đã gắn bó với “cánh tài xế” trong nhiều năm qua. Chương trình Quà tặng âm nhạc vào những ngày cuối tháng 8 với sự kết hợp giữa kênh VOV Giao Thông và nhãn hàng Castrol chính là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng riêng cho những người ngồi sau vô lăng, cả ngày rong ruổi trên những cung đường ngang dọc đất nước

Khoảng thời gian giao lưu trực tuyến đầy thú vị với người tài xế xe tải đã thu hút rất nhiều câu chuyện cảm động, những lời cảm ơn chân thành dành cho những cống hiến thầm lặng của các bác tài. “Tôi muốn gửi lại chương trình lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả các tài xế xe tải, họ - mặc dù hình thức và bề ngoài không chỉn chu, không lịch lãm, nhưng mỗi người họ đều là một công dân lương thiện kiếm sống bằng sức lao động của bản thân, giúp ích cho gia đình và mọi người, để hàng hóa luôn được luân chuyển xuyên suốt các ngả đường đất nước. Sẽ không có những chuyến xe ngang dọc Tổ quốc nếu không có những người cầm lái bản lĩnh như các anh…” - Đó là lời tâm sự đầy cảm xúc từ anh Hoàng Quân - một chủ doanh nghiệp thường xuyên làm việc với những người tài xế xe tải gửi đến cho chương trình Quà tặng âm nhạc của VOV Giao Thông. Vậy mới biết được tầm quan trọng của người tài xế xe tải khi đóng góp công sức không hề nhỏ cho sự phát triển của những doanh nghiệp nói riêng và cho cả nền kinh tế của đất nước nói chung.

Tài xế xe tải – cần lắm những người bạn đồng hành

"Tài xế xe tải thường hay cộc cằn, thiếu lịch sự"… dường như đã trở thành định kiến ban đầu của nhiều người khi nhắc về nghề này. Thế nhưng, đằng sau sự cộc cằn, khô khan đó, thì người tài xế xe tải cũng ấp ủ rất nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề muốn được sẻ chia. “Trên những chuyến xe đường dài, nhất là khi phải chạy xe đêm, chỉ có một thân một mình, không người phụ lái, nhiều đoạn đường không đảm bảo ánh sáng, thậm chí không có cả đèn đường, thật sự cần lắm những người bạn đồng hành” - bác tài Nhật Thường thường xuyên chạy xe chở hàng tuyến Sài Gòn – miền Tây chia sẻ.

Là người bạn đồng hành cùng những người tài xế trên mọi nẻo đường, hơn ai hết, nhãn hàng Castrol hiểu được những khó khăn và những hiểm hoạ tiềm ẩn của nghề tài xế xe tải. Chính vì vậy, từ năm 2013, Castrol đã đưa ra sáng kiến dán những chiếc sticker phản quang lên phía sau của thùng xe tải như một dấu hiệu an toàn khi xe lưu thông trên đường, đặc biệt là trong đêm. Sáng kiến này đã được phần lớn cánh tài xế ủng hộ và thực hiện để giữ an toàn cho những chuyến đi xa. “Khi thường xuyên phải đi đường dài, đặc biệt là đi đêm thì chính những chiếc sticker phản quang của Castrol sẽ giúp cho người đi đường nhận biết được vật cản phía trước, nhờ đó tránh được những hiểm họa khôn lường khi lưu thông trên đường” - bác tài Lê Văn Hiếu (Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ khi kết nối giao lưu cùng chương trình. Đó cũng chính là điều mà nhãn hàng Castrol mong muốn tiếp tục nhân rộng và thực hiện chương trình dán sticker phản quang cho xe tải như một người bạn đồng hành để giữ an toàn cho mọi chuyến đi.

Song Thảo