Hỗ trợ người dân vùng bão Nghệ An, Thừa Thiên-Huế Ngày 22.9, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An đã mang 150 triệu đồng của bạn đọc đóng góp đến hỗ trợ một số hộ dân tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc (Nghệ An) bị thiệt hại nặng do bão số 10. Đoàn công tác cũng đã đến các phường Nghi Hòa, Nghi Hải (TX.Cửa Lò) và xã An Hòa, Quỳnh Bảng (H.Quỳnh Lưu) trao tiền hỗ trợ 76 hộ dân (1 - 2 triệu đồng/hộ). Cùng ngày, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế trao 100 suất quà cho các hộ dân bị lốc xoáy tại Thừa Thiên-Huế. Đoàn đã trao 100 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 100 hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng; trong đó TX.Hương Thủy 60 suất, xã Phong Chương (H.Phong Điền) 20 suất, xã A Roàng (H. A Lưới) 20 suất. Khánh Hoan - Bùi Ngọc Long