Chuyến bay VJ862 cất cánh lúc 2 giờ 40 ngày 5.7 từ TP.HCM đi Seoul (Hàn Quốc). Sau khi máy bay cất cánh khoảng 25 phút, hành khách nữ T.N.D.L, 30 tuổi khó thở vì có tiền sử bệnh tim. Tổ tiếp viên ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khoẻ hành khách và thực hiện các biện pháp sơ cứu, sử dụng bình oxy y tế trên máy bay để hỗ trợ.

Do tình hình sức khoẻ của khách vẫn phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khoẻ và sinh mạng của hành khách, cơ trưởng đã quyết định quay máy bay trở lại TP.HCM. Do máy bay vẫn còn đầy nhiên liệu nên cơ trưởng đã phải cho máy bay bay vòng hơn 1 tiếng để xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ 40 cùng ngày.