Miền Bắc đón rét nàng Bân

Nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đồng loạt giảm sâu từ 8 - 100C, trời chuyển lạnh, riêng vùng núi có rét. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng Bắc bộ phổ biến trong khoảng 19 - 210C, vùng núi chỉ còn 16 - 190C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh lần này chỉ gây rét nhẹ trong 2 ngày.

Đây là rét nàng Bân ở các tỉnh miền Bắc. Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu ở vùng biển vịnh Bắc bộ với gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

P.Hậu