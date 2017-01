Miền Bắc mưa rét

Khu vực phía đông Bắc bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Dự báo, đêm 20.1, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm sâu, phổ biến chỉ còn 14 – 16 độ C, vùng núi 12 – 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Không khí lạnh tăng cường cũng gây thời tiết xấu trên biển.

tin liên quan Miền Bắc có nơi nhiệt độ xuống 3,2 độ C Nhiệt độ đo được ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay 13.1 giảm xuống chỉ còn 3,2 độ C và được ghi nhận đây là khu vực rét nhất miền Bắc trong ngày hôm nay. Từ ngày 20.1, gió mùa đông bắc trên vịnh Bắc bộ mạnh dần lên cấp 6 - 7; khu vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Phan Hậu