Sáng nay, 10.7, Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một du khách người nước ngoài bị một nhóm người hành hung tại khu vực quốc lộ 4D theo hướng lên Sa Pa.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một clip ghi lại vụ việc một người đàn ông nước ngoài (khoảng 50 tuổi) đi xe máy lên Sa Pa, khi đang lưu thông trên quốc lộ 4D đã bị một nhóm người chặn xe hành hung. Nguyên nhân vụ việc được cho là du khách nước ngoài đã va chạm giao thông với xe ô tô do nhóm người trên đi. Theo hình ảnh trong clip, nhóm này đi xe ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội.

"Dù nguyên nhân vụ việc là gì, va chạm giao thông nặng hay nhẹ thì những người trên xe ô tô cũng không được phép hành hung du khách nước ngoài như vậy", một tài khoản Facebook bức xúc bình luận.



Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an huyện Sa Pa cho biết đã tiếp nhận thông tin, công an huyện đang điều tra làm rõ. Cũng theo vị lãnh đạo này, du khách được cho là bị hành hung chưa đến cơ quan công an trình báo vụ việc, tuy nhiên cơ quan công an đang liên hệ với người này để nắm thông tin.



Minh Chiến