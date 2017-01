Cây mùa xuân ở Quảng Nam, Long An Ngày 20.1, Công ty CP Á Đông ADG thông qua Báo Thanh Niên tiếp tục chương trình Cây mùa xuân ở vùng cao Trà My (Quảng Nam). Từ nguồn kinh phí 150 triệu đồng, ADG phân phối thành 500 suất quà gồm những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, dầu ăn, muối, mứt tết (tổng trị giá 100 triệu đồng). Với lượng quà này, ADG tặng 200 suất cho đồng bào Bắc Trà My và 300 suất ở Nam Trà My; quà được trao ngay tại Khu di tích an ninh Khu 5. Đợt này, ADG cũng đã trao quà cho đồng bào nghèo H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 5 tấn gạo. Cùng ngày, tại Khu di tích an ninh Khu 5, trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, đã tham dự và trao một số phần quà của ADG cho đồng bào nghèo, đồng thời tặng 20 triệu đồng cho Ban quản lý khu di tích. * Chiều 21.1, với sự tài trợ của Vinasun Corp, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Long An trao tặng 100 phần quà tết (500.000 đồng tiền mặt/phần) cho công nhân nghèo tại khu công nghiệp Long Cang - Long Định, H.Cần Đước. Sáng cùng ngày, tại xã Long Cang, H.Cần Đước, Tỉnh đoàn Long An đã kết hợp với CLB Thầy thuốc trẻ của tỉnh này tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân nghèo, gia đình chính sách. Dịp này, qua Báo Thanh Niên, Công ty Nestlé VN đã trao tặng cho những người dân đến khám bệnh 300 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần, gồm sữa, trà và nhu yếu phẩm khác). H.X.Huỳnh - Khoa Chiến