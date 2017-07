Phát biểu tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh Nghệ An ngày 12.7, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các địa phương quản lý tốt công tác xã hội hoá, huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân ở cơ sở và sẽ chấn chỉnh, chấm dứt các khoản thu ngoài quy định. Ngày 3.7.2017, UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định số 52/2017QB-UBND bãi bỏ 19 quyết định ban hành từ năm 2007 - 2015 về thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 15.7, 19 quyết định thu phí và lệ phí trên nhiều lĩnh vực sẽ được bãi bỏ.