Về cách thức đăng ký xe qua mạng, trung tá Huỳnh Thúy Phượng, Phó đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ PC67, hướng dẫn: người dân có nhu cầu đăng ký xe qua mạng có thể truy cập vào trang web (http://dangkyxe.vn) của C67, Bộ Công an. Sau đó, vào mục Hướng dẫn (thanh nằm trên cùng, vị trí thứ hai từ trái sang); màn hình hiện mục đăng ký, cấp biển số xe ô tô; tiếp tục vào mục hướng dẫn trực tuyến (nằm giữa), màn hình hiện ra 6 bước hướng dẫn thủ tục đăng ký xe qua mạng. Cụ thể: Bước 1: Truy cập Cổng thông tin đăng ký xe qua mạng internet;

Bước 2: Truy cập chức năng đăng ký ô tô/đăng ký, cấp biển số xe ô tô;

Bước 3: Từ màn hình bước 1 - hướng dẫn, khi người dùng nhấn chọn nút chức năng “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiện thị màn hình nhập thông tin;

Bước 4: Nhấn chọn nút chức năng “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình hồ sơ;

Bước 5: Nhấn chọn nút chức năng “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chọn lịch hẹn;

Bước 6: Người dùng có thể tải và in phiếu hẹn hoặc giấy khai đăng ký xe.

Sau khi người dân có phiếu hẹn trên tay thì đến đội đăng ký xe lấy số thứ tự (chờ gọi đến lượt), xuất trình giấy hẹn (có in mã số hồ sơ sẵn). CSGT tiếp nhận gõ mã số hồ sơ vào máy tính sẽ hiện ra hồ sơ trên màn hình và chỉ mất khoảng vài phút kiểm tra thông tin là xong. Sau khi hoàn tất hồ sơ, CSGT sẽ giao biển số xe và giấy hẹn tới nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe. Đàm Huy