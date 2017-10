Quảng Bình khẩn trương sửa cầu treo hư hỏng sau bão số 10 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình ngày 1.10 cho hay đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài về việc khắc phục, sửa chữa các cầu treo dân sinh bị hư hỏng do bão số 10 gây ra (ảnh). Theo đó, yêu cầu UBND các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa, Tuyên Hóa khẩn trương kiểm tra, khắc phục, sửa chữa tạm thời những hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; đồng thời cảnh báo, cảnh giới ngăn không cho người dân lưu thông trên cầu nếu không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, phối hợp với Sở GTVT đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa bão đối với các cầu treo dân sinh trong quá trình sử dụng.