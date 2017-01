'Người gieo an lành' - cuộc phiêu lưu kỳ lạ qua những 'mảnh vỡ'!

Thông điệp ẩn sau hành trình kì lạ của con búp bê đất nung



Phim mở đầu với bối cảnh núi rừng vùng cao, nơi cuộc sống còn nghèo nhưng tình người luôn nồng đượm. Ở đó có những con người bình dị với nhịp sống riêng đầy lo toan: người thiếu phụ cùng cô con gái nhỏ trong gian nhà vắng bóng đàn ông, chàng thanh niên vượt nhiều dặm đường về thăm nhà, người tài xế mải miết trên hành trình đem những món quà xuân đến cho các em nhỏ bất hạnh…

Không xoáy sâu vào một nhân vật cụ thể nào, mạch phim chậm rãi lướt qua từng mảnh đời riêng hối hả nhưng một giây phút nào đó, họ đã dừng lại để sẻ chia lòng tốt, trao sự an lành đến cho người khác.

Xâu chuỗi xuyên suốt câu chuyện là con búp bê bằng đất nung của một người nghệ nhân mù. Nó được đôi bàn tay khéo léo chăm chút cho từng nét vẽ và phiêu lưu qua nhiều chủ nhân mới bằng một cách thức lạ kỳ: qua những mảnh vỡ! Nhiều lần người xem thoáng chút hụt hẫng, hồi hộp khi con búp bê vỡ tan ra từng mảnh, rồi vui mừng khi sau lớp vỏ bể lại là con búp bê mới vẹn nguyên hình hài…

Hình ảnh khiến người xem dễ liên tưởng đến những cô búp bê Matryoshka của Nga. Ở lớp cuối cùng, cô nàng búp bê nhỏ nhất sẽ mang trái tim của Matryoshka. Và ở lớp đất nung cuối cùng người nghệ nhân đã gieo tâm tư mình vào trong tác phẩm, đó là một hạt đậu nành - mầm xanh hy vọng của sự an lành mà ông muốn trao đi.

An lành khi trao gửi sẽ nhận lại an lành!

Ngạc nhiên thay khi chỉ còn lớp đất nung cuối cùng, con búp bê đã đến được với các em nhỏ khiếm thị. Để rồi khi mân mê món quà kỳ diệu trên tay và lắng nghe những âm thanh kỳ lạ bên trong nó, các em đã khám phá ra thông điệp của người nghệ nhân mù thông qua dòng chữ Braille (hệ thống chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị)! Người nghệ nhân già cô đơn ở đầu phim nay xúc động vỡ òa trong hạnh phúc vì trong ngày tết được quây quần bởi các em nhỏ và nhận món quà là cây đậu nành từ chính hạt đậu mà ông đã từng đặt vào con búp bê.

Hạt đậu cũng là sự kết nối tài tình với hình ảnh thương hiệu của Vinasoy, đầu phim nó là một hạt đậu được trao đi trong con búp bê, đến cuối phim nó đã trở thành một mầm xanh an lành và nhân lên thành một khu vườn. Hạt mầm an lành có thể vẫn sẽ nằm sâu mãi mãi trong nhiều lớp đất nung, hay rơi lẫn lộn rồi bị lãng quên, nếu những con người tử tế không xuất hiện. Ở nơi đó những con người nghèo khổ vẫn mỉm cười hạnh phúc khi biết trao nhau những an lành. Trao đi sự tử tế là cách giúp cho cuộc sống này tốt đẹp, phát triển hơn như hình ảnh mầm đậu vươn lên xanh mướt cả khu vườn.



Bộ phim của những lát cắt cảm xúc tinh tế

Phim không nhiều lời thoại nhưng người xem vẫn cảm nhận được thông điệp của tác phẩm qua từng phân cảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Đó là nụ cười trong trẻo của cô bé nghèo xem lật đật là người bạn thân. Đó là nụ cười ấm áp của chàng trai khi được người tài xế trao cho chiếc chăn ấm giữa đêm mưa rét buốt. Đó là nụ cười sung sướng của bé trai khiếm thị khi được ướm trên mình chiếc áo mới ngày tết dẫu rằng em chẳng thể nào nhìn thấy nó. Và đến phút cuối khi giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt mờ đục của ông lão khi nhận ra hạt mầm “bí ẩn” của mình đã được vun trồng, người xem mới hiểu ra những nút thắt ngay từ đầu phim.

Nếu như năm ngoái, qua bộ phim “Mầm lộc an lành” gây bão cộng đồng mạng, Vinasoy giúp mọi người bừng tỉnh nhận ra “Đôi khi tất cả những điều ta cần trong đời chỉ nằm trọn trong hai chữ an lành” thì năm nay Vinasoy tiếp nối thông điệp “an lành” một cách nhân văn hơn sâu rộng hơn, kêu gọi mọi người hãy lan tỏa sự an lành đó đến những người xung quanh bạn, để ai ai cũng cảm nhận được nó. Hãy lan tỏa bằng cách trao đi những điều tốt đẹp, như chính tinh thần của thương hiệu “Vinasoy cho mọi điều tốt đẹp”. Mỗi người hãy tự gieo những hạt mầm xanh để những an lành được cộng hưởng, lan tỏa trong cuộc đời. Và rồi an lành lại đến với mọi nhà, mọi người để hạnh phúc bay xa. Bởi “AN LÀNH LÀ VẬY ĐÓ - CHỈ CẦN GIEO MỘT HẠT, SẼ TỐT TƯƠI CẢ KHU VƯỜN”.



Cùng với phim ngắn ý nghĩa, hãy chờ xem Vinasoy sẽ mang đến những gì tuyệt vời hơn trong chiến dịch “Gieo an lành” tết 2017 sắp ra mắt. Hẳn những hoạt động tiếp theo của chiến dịch sẽ còn khơi gợi nhiều cảm xúc trong trẻo hơn nữa…

Thúy Vân