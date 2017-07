Ngoài các nguyên nhân phổ biến như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm do hiểu sai biển báo…, việc phớt lờ tình trạng lốp xe bị mòn, trơn hoặc sử dụng lốp kém chất lượng cũng góp phần làm gia tăng tình trạng trên.

Tăng nguy cơ té xe, tai nạn liên hoàn vì… lốp trơn, nổ lốp

Với suy nghĩ tiết kiệm chi phí, nhiều người thường chọn lốp rẻ, lốp không rõ nguồn gốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ xe, mà còn dễ gây tai nạn cho người sử dụng. Lốp xe kém chất lượng dễ bị mòn, độ bám đường giảm, khả năng chịu tải của xe kém, tăng lực cản khi vận hành, dẫn đến xe mất cân bằng, thiếu linh hoạt khi ôm cua, rẽ lái, tài xế gặp khó khăn khi xử lý các tình huống bất ngờ. Cụ thể, khi di chuyển trên đường trơn, có những trường hợp cần phanh gấp, lốp mòn sẽ không thể dừng xe ngay lập tức, gây nên hiện tượng trượt lết, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đáng lưu ý, ngày càng nhiều trường hợp nổ lốp, thủng lốp khi lưu thông trên đường cao tốc bắt nguồn từ việc sử dụng lốp xe kém chất lượng. Ở mức độ nhẹ là va đập, trầy xước, nặng hơn là đâm xe liên hoàn. Đặc biệt khi có xe container di chuyển với tốc độ nhanh, rất nhiều trường hợp thương tâm đã tử vong tại chỗ khi xảy ra tai nạn.

Chọn lốp an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình

Ông Phạm Thanh Tú, Trưởng bộ phận Marketing của Yokohama Tyre Việt Nam cho biết: “Để hạn chế tai nạn giao thông do lốp trơn, nổ lốp, khi chọn lốp xe, người tiêu dùng cần lưu ý đến độ bám đường, tuổi thọ của gai lốp và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh sử dụng lốp xe an toàn, không thể bỏ qua yếu tố cốt lõi để giảm tai nạn, đó chính là hiểu và tuân thủ đúng luật giao thông. Đây cũng chính là lý do Yokohama tài trợ cho sự kiện Ngày hội an toàn giao thông năm 2017”.

Được biết, Yokohama là nhà tài trợ độc quyền trong sự kiện này. Các chuyên gia đến từ Yokohama cũng sẽ trực tiếp tư vấn về cách chọn lốp xe cũng như sử dụng lốp đúng cách, để nâng cao an toàn khi tham gia giao thông. "Đi an toàn, về hạnh phúc" là thông điệp mà Yokohama gửi đến mọi người trong thời gian vừa qua, với mong muốn nhắc nhở mọi người luôn tuân thủ luật giao thông trong suốt hành trình để mang lại sự an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội khi tham gia giao thông. Ngay hôm nay, bạn đã có thể đưa gia đình ghé gian hàng của Yokohama tại Aeon Mall Bình Dương Canary để ghi lại và chia sẻ nhiều khung hình đẹp, với thông điệp thật ý nghĩa về an toàn giao thông", ông Phạm Thanh Tú cho biết. Ngày hội an toàn giao thông năm 2017 với nhiều hoạt động thú vị như: nhận biết biển báo giao thông, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, thử tài cùng xe đạp…, dự kiến diễn ra vào ngày 15 - 16.7 tại Aeon Mall Bình Dương Canary. Thông qua hình thức mini game kể trên, các điều luật giao thông sẽ trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với đại bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Đồng thời, quá trình tương tác giữa các hoạt động còn giúp nhắc nhớ người tiêu dùng về ý nghĩa các biển báo, từ đó dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống.

Nguồn: Yokohama Tyre Việt Nam