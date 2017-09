Giá trị giải thưởng này là 5.000 bảng (khoảng 153 triệu đồng), thường được trao cho các nhà sáng tác trẻ đầy hứa hẹn.

tin liên quan Ảnh đặc nhiệm Mỹ bế mẹ con gốc Việt trong bão Harvey gây xúc động Bức ảnh DeLuca chụp khoảng khắc Daryl Hudeck bế hai mẹ con Cathy Pham được đăng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News Forward Prizes là một trong những giải thưởng uy tín và nổi tiếng trong làng thơ ca nước Anh, được xem là giải Oscar cho thơ ca, theo tờ The Telegraph. Tuyển tập thơ dài đầu tay tên Night sky with exit wounds của Vuong đã được ban giám khảo Forward Prizes hết lời khen ngợi. Andrew Marr - người đứng đầu ban giám khảo - thừa nhận Vuong là “một giọng thơ mới đáng chú ý thực sự”.

Ông nói: “Nhà thơ thú vị này có kỹ năng sáng tác và trí tưởng tượng tuyệt vời. Đầy tính táo bạo và giàu hình ảnh, Night sky with exit wounds là tuyển tập thơ dài đầu tay được một tài năng phi thường hoàn tất một cách quá hoàn hảo”.

Vuong sinh năm 1988 tại TP.HCM và hai năm sau thì cùng gia đình sang Mỹ định cư. Anh lớn lên tại thành phố Hartford thuộc bang Connecticut và tốt nghiệp ngành văn học Anh thế kỷ 19 tại Đại học Brooklyn.

Ngoài Night sky with exit wounds, Vuong đã xuất bản nhiều tập thơ như Burnings (năm 2010) và No (năm 2013). Các tác phẩm của Vuong đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Vuong từng nhận giải thưởng Whiting Award với trị giá 50.000 USD vào năm 2016 cùng nhiều giải thưởng khác, theo tạp chí The New Yorker.



