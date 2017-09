Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương xây dựng Đà Nẵng - "Thành phố 4 an" (An toàn giao thông, An ninh trật tự, An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội).

Theo đó, phường sẽ thưởng nóng 2 triệu đồng cho người dân phát hiện, nhanh chóng báo tin chính xác để phường kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn.

Thưởng nóng cho người cung cấp thông tin để ngăn chặn nạn đổ bậy xà bần vào ban ngày (500.000 đồng) và ban đêm (1 triệu đồng).

Ông Đặng Công Tâm, Chủ tịch UBND phường cũng công khai số máy cá nhân làm số đường dây nóng 0916.860.889 để nhận tin nhắn.

Ông Đặng Công Tâm cho biết sẽ trực tiếp xử lý, giải quyết các nội dung tin nhắn để kịp thời ngăn chặn các vụ việc phát sinh.

Ngoài ra, UBND phường cũng sẽ khen thưởng 500.000 đồng cho Tổ trật tự đô thị - vệ sinh môi trường khi ngăn chặn, xử lý hành vi vứt, tập kết rác, chất thải trái phép và vừa qua đã thưởng nóng 1 trường hợp.

Nguyễn Tú