Nhật đang thiếu hơn 170.000 kĩ sư

Theo kết quả thống kê của bộ Kinh tế Nhật Bản, năm 2016 Nhật đang thiếu hơn 170 nghìn kĩ sư IT, và sự thiếu hụt này ngày càng trầm trọng lên trong tương lai. Tới năm 2030 thì Nhật thiếu khoảng 800 nghìn kĩ sư IT. Số lương kĩ sư này có phân bố thu nhập khoảng 5 triệu JPY/ năm ( khoảng 1 tỉ VND). Từ đây cho thấy, nguồn nhân lực IT chất lượng cao của Việt Nam sẽ có cơ hội trọng dụng ở Nhật ngày càng nhiều hơn.