Những tấm lòng vàng

Ngụy Thị Thạo (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Đức Khiêm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Hồng Tiên (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Ngọc Kim Thư (204/2 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Gia Thức (49/7N Trần Văn Đang, P.9, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; bà Thư (P.8, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Kim Trương (đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Nhân (đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hellen Lâm (California, USA): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Phương Hằng (P.3, Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Trần Ngọc Hoa, Trần Thái Bình (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hồ Song Minh An (442/11 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Hiển Vinh (Q.10, TP.HCM): 600.000 đồng; Ngọc Hương (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bình, Mỹ Ái, Thạnh, Hiền (62 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trương Thị Ân (497/73/9 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Chiêu Chánh (Q.5, TP.HCM): 4.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; Hoa Đình Trung (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Bảy Hai Lúa (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Phạm Văn Ngọc (4/6 Trần Khắc Chân, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Lưu Thùy An (140 đường 39, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Minh Hiến (18/4 Nguyễn Cửu Vân, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Xuân Trang (Q.Tân Bình, TP.HCM): 250.000 đồng; Lâm Tiến Dũng (411 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Chu Thị Bá (Bệnh viện Từ Dũ): 1.000.000 đồng; Vũ Thị Xuyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Huỳnh Tấn Dũng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Châu (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Phúc Việt (đường Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Kim Loan (40/18 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ lão, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Kim Liên (Q.7, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Nguyên Hương (F5 đường số 3A, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Đức Hào (629-629A Bà Hạt, P.6, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hồng (chợ Bến Thành, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Chúc Hiền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; Nguyễn Hân Minh Di (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; Trần Văn Mật (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 1.000.000 đồng; Phùng Ngọc Sơn (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; (còn tiếp).



Chuyển khoản: Ut Phan: 200.000 đồng; Lay Thi Loi: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Thai Thanh Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; Le Minh Hieu: 400.000 đồng; Tran Tan Tam: 2.000.000 đồng; Vu Ngoc Yem Au: 2.000.000 đồng; Le Bao Toan: 100.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Nguyen Minh Hang: 500.000 đồng; Phan Viet Khanh: 500.000 đồng; Le Hoang Hai: 500.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Tieu Kien Quoc: 4.000.000 đồng; Le Quang Minh: 100.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; PTV Kieu: 300.000 đồng; Diec Quang Minh: 300.000 đồng; Vo Thi Ngoc Xuan: 500.000 đồng; Thi Thuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; Tran Thi Lan: 200.000 đồng; Vo Le Hoa: 300.000 đồng; Vo Thi Thanh Thao: 300.000 đồng; Nguyen Phuoc Canh Minh: 400.000 đồng; Tran Viet Hung: 500.000 đồng; Hoang Quoc Duy: 500.000 đồng; Tong Thi Kieu Loan: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Son: 1.000.000 đồng; Cong ty Dam Phu My Mien Trung: 2.000.000 đồng; Cong ty TNHH bao bi Toan Phat: 3.000.000 đồng; Vo Minh Ngoan: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang, Ngoc, Si, Hong: 300.000 đồng; Nguyen Mai Bao Quan: 500.000 đồng; Vo Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 200.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh: 300.000 đồng; Kim Thoa, Kim Chi: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi My Dung: 1.000.000 đồng; Hua Thuy Thanh Thao: 200.000 đồng; Cau lac bo Tenis Duc Hien: 1.100.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Dinh Tuan: 1.000.000 đồng; Lam My Nghi: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Lien: 400.000 đồng; Pham Thi Tam: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Anhh Thu: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Ai Lan: 500.000 đồng; Dao Thi Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hieu: 300.000 đồng; (còn tiếp).

Giúp em Hồ Văn Gương - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài Bệnh nặng mà không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 20.12.2016):

Anh Trần (đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngụy Thị Thạo (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Thị Xuân (33 đường số 1, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Thân Trần Thanh Tùng (82/5 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Hùng xe lôi (Q.Tân Bình, TP.HCM): 350.000 đồng; Bùi Quang Bền (107/2 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chi (Q.4, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bà Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Ngọc Phiếm (Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Kim Chi và Tí Xù (Q.12, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngô Sáu (309 Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.200.000 đồng; chú Châu (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Sơri và Ken (Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Hiền Đức (511/22/2 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Quang Minh và Trần Thị Thanh Tâm (đường Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.7, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hương (số 18 lô I cư xá Phú Lâm A, P.12, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Yến, Nhung, Lâm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng (còn tiếp).

