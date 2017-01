Chuyển khoản: Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Thai Thanh Son: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vu Ngoc Yem Au: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Ngoc Thanh Tuyen: 100.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hanh: 500.000 đồng; Dang Quoc Thai: 500.000 đồng; Le Van Ngo: 500.000 đồng; Tran Trung Liet: 500.000 đồng; Vo Le Hoa: 500.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; Tran Van Thong: 1.000.000 đồng; Phan Thi Thien Huong: 2.000.000 đồng; Tran Huu Loc: 5.000.000 đồng; Lam Ngoc Linh: 200.000 đồng; Thai Hong Phuc: 200.000 đồng; Ho Van Tai: 200.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Vo Thi Ngoc Xuan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Anh Phu (My): 2.270.000 đồng; Phan Thi Phuong Thao: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Nguyen: 2.000.000 đồng; My Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hieu: 300.000 đồng; Trinh Muoi: 1.000.000 đồng; Do Xuan Huy: 1.000.000 đồng; Phan Thi My Dung: 200.000 đồng; Ly Quang Diem: 500.000 đồng; Phan Thanh Minh: 500.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 200.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 300.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Le Van Hien: 500.000 đồng; Tong Viet Dung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Lan Phuong: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 1.000.000 đồng; tinh xa Ngoc Thanh: 12.000.000 đồng; Le Thi Bach Tuyet: 2.000.000 đồng; Tran Thanh Tung: 200.000 đồng; Truong Thi Lan Huong : 500.000 đồng; Pham Thi Tam: 1.000.000 đồng; Vo Minh Ngoan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Han: 500.000 đồng; Pham Huu Tung: 1.000.000 đồng;

(còn tiếp)

Giúp chị Trần Thị Xuân - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài Một gia đình khổ sở vì bệnh tật trên Thanh Niên ngày 27.12.2016):

Nguyễn Hiền Đức (51/22/2 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngụy Thị Thạo (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Kim Trương (đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 510.000 đồng; Phạm Phúc Việt (128/11 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Bích Thủy (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Lưu Thị Đính (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trịnh Phương Văn (106 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Kim Loan (40/18 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Văn Mật (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 1.000.000 đồng; Phùng Ngọc Sơn (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng;

(còn tiếp)

Chuyển khoản: Ut Phan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; PTV Kieu: 200.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 300.000 đồng; Du T. Phuong Linh: 200.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Thiep: 1.000.000 đồng; Vu Ngoc Yem Au: 2.000.000 đồng; Huynh Hong Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Truong Thi Lan Huong: 500.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Mai Thanh: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Thanh Niên