Những tấm lòng vàng

Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 50.000 đồng; hưu trí Đặng Thị Thu Nga (P.11, Q.6, TP.HCM): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Me (Q.4, TP.HCM): 250.000 đồng; Lê Đăng Khoa (Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.2, TP.HCM): 150.000 đồng; (còn tiếp)

tin liên quan Con thượng úy hy sinh khi chữa cháy nhà dân: 'Bố ơi, dậy chở con đi chơi' *Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình 3 chiến sĩ gặp nạn Một chiến sĩ hy sinh để lại người vợ đang mang thai cùng con nhỏ, 2 chiến sĩ khác đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là mất mát lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM khi làm nhiệm vụ chữa cháy cứu dân...

Chuyển khoản: ban doc: 150.000 đồng; Vu Thi Thuan: 150.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Pham Thi Hong Thuy: 300.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Bui Thi Tuyet Lan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Tuong Oanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Ngoi: 150.000 đồng; Ngo Thi Giang: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tuyen: 150.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 300.000 đồng; Vu Dang Xuan Huong: 150.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 100.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 150.000 đồng; Ho Thi Kim Thoa: 1.000.000 đồng; Tran Thi Cam Ha: 1.000.000 đồng; Phan Hong Thuc Uyen: 150.000 đồng; Cong ty san xuat Ngoc Hanh: 300.000 đồng; Tran Thai Binh: 1.000.000 đồng; Chu Nguyen Mong Lam: 150.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp em Nguyễn Văn Thiện -Quảng Bình (nhân vật được đề cập trong bài Cậu bé nghèo nơm nớp nỗi lo đột tử khi ngủ trên Thanh Niên ngày 12.9.2017):

Lê Thị Ngọc Diệp (Thích Quảng Đức, P.1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Quốc Định (445/38/9 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Lý Kim Hoa (P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Yến (248/20 Hoàng Văn Thụ, Q.4, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Tuấn Anh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thành Huân (Cần Giuộc, Long An): 100.000 đồng; Trúc Nam (P.4, Q.8, TP.HCM): 250.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (108/10 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Mobi (Q.2, TP.HCM): 200.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Vũ Thị Xuyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Do Ngoc Sanh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Tran: 400.000 đồng; Hieu Minh: 500.000 đồng; Le Minh Triet: 300.000 đồng; Nguyen Le Sa: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.500.000 đồng; Tran Thi Trung Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Phuong: 1.000.000 đồng; Huynh Van Khai: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Dao: 1.000.000 đồng; Vo Pham Nhu Tung: 1.000.000 đồng; Tran Duc Hanh Quynh: 1.000.000 đồng; Dang Thi Hue: 500.000 đồng; Tran Thi Bien: 500.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Le Si Tri: 500.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Le Van Khanh va Le Thi Phuong Anh: 1.000.000 đồng; co Thanh: 200.000 đồng; Tran Trung Liet: 500.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Vang: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; Lam Tuan Hai: 2.000.000 đồng; Pham Thi Hong Van: 10.000.000 đồng; Vo Minh Luan: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; ban doc (Q.Binh Tan, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Thanh An: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Huu Hoang: 1.000.000 đồng; Nguyen Son Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hoa: 500.000 đồng; co Bay: 3.000.000 đồng; Tran Thi Lan Huong: 500.000 đồng;

(còn tiếp)

Giúp em Bùi Thị Chung - Quảng Ngãi (nhân vật được đề cập trong bài viết Vừa nhập học đã nhập viện cấp cứu trên Thanh Niên ngày 14.9.2017):

Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Yến, Nhung, Long (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (108/10 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Phúc Việt (Bành Văn Trân, P. 7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thị Oanh (146/48 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Hỗ trợ cậu bé "nơm nớp lo đột tử"

Ngày 8.10, đại diện Báo Thanh Niên tại Thừa Thiên-Huế đã trao số tiền 47,75 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Văn Thiện (11 tuổi, trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) bị mắc hội chứng Brugada đang điều trị tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Trung tâm tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế (ảnh), nhân vật trong bài viết Cậu bé nghèo nơm nớp nỗi lo đột tử khi ngủ, đăng ngày 12.9.2017. Sau khi báo đăng, nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ kinh phí; em Thiện cũng được đặt máy khử rung tim (ICD) để theo dõi nhịp tim và cung cấp những cú sốc điện khi cần thiết để kiểm soát nhịp tim bất thường. Bùi Ngọc Long





Ban CTBĐ