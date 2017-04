Những tấm lòng vàng của bạn đọc

Bác Khang (16 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Đức Thiện Thanh và Bùi Đức Tâm Bảo (108/10 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Nga (Q.3, TP.HCM): 400.000 đồng; cô Hiếu (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Diệu Linh (Q.10,TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Quang Nam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phương (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Phạm Đình Chương (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Phương Hằng (P.3, Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Huỳnh Tấn Dũng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngọc Hà (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

tin liên quan Trao tiền giúp 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn Ngày 12.4, đại diện Báo Thanh Niên cùng chính quyền một số địa phương ở H.Gio Linh (Quảng Trị) đến thăm hỏi và trao tiền của bạn đọc hỗ trợ 2 gia đình bị bệnh tật bủa vây.

Chuyển khoản: Nguyen Van Mau: 2.000.000 đồng; Thai Thanh Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Hoang Mai: 500.000 đồng; Nguyen Van Than: 500.000 đồng; Phan Thi Thanh Ly: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyên Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; Do Thi Dinh: 2.000.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh: 300.000 đồng; Nguyen Van Trang: 5.000.000 đồng; Diec Quang Minh: 300.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Van Dao: 200.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 250.000 đồng; Pham Thi Kim Loan: 500.000 đồng; Pham Le Huynh Hoa: 900.000 đồng; Tran Huynh: 1.000.000 đồng; Cong ty TNHH in bao bi Toan Phat: 2.000.000 đồng; Le The Sum: 500.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Tran Nguyen Cong Nguyen: 200.000 đồng; Cao Duc Kien: 500.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 2.000.000 đồng; ban doc KP (Q.Binh Tan, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Oanh Do Thi: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp em N.K.H - Vĩnh Long (nhân vật được đề cập trong bài Có bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm cần tiền... để phá thai trên Thanh Niên Online ngày 2.4.2017):

Quốc Anh, Trường Anh, Lê Thị Lệ (Q.9, TP.HCM): 1.500.000 đồng; cụ Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Ngô Hiếu Việt (71/24 Trần Phú, P.4, Q.5, Tp.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Le Sau: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Cao Hoan: 2.000.000 đồng; Pham Dang Duc: 300.000 đồng; Tran Ba Nhiem: 500.000 đồng; Huynh Chau Dong Pha: 500.000 đồng; Huynh Nhu Y : 500.000 đồng; Nguyen Van Tien Dung: 200.000 đồng; Nguyen Khac Bang: 500.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Luong Tu Nhi: 500.000 đồng; Tran Quynh Chi: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu: 2.000.000 đồng; Pham Thi Thanh Hoa: 200.000 đồng; Hoang Pham Uyen Di: 200.000 đồng; Nguyen Duc Quang: 200.000 đồng; ban doc: 2.050.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Anh Thy: 300.000 đồng; Le Huu Nam: 200.000 đồng; Le My Cam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Giao: 200.000 đồng; Vo Ngoc Quynh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hien: 500.000 đồng; Quang Thi Yen Anh: 1.000.000 đồng; Tran Huynh: 1.000.000 đồng; Nhu Van Binh: 300.000 đồng; Tran Anh Tuan: 500.000 đồng; Le Thi My Lan: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Minh: 1.000.000 đồng; Le Dinh An: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Giang Thanh Truong: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Buu: 200.000 đồng; Nguyen Ba Loc: 400.000 đồng; Hoang Thi Kim Dung: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Quy: 150.000 đồng; Phan Khanh Tuong Van: 500.000 đồng; Pham Huu Nguyen: 500.000 đồng; Cap Van Hoang: 1.000.000 đồng; Pham Thi Van Thanh: 500.000 đồng; co Cuc (Q.10, TP.HCXM): 400.000 đồng; Tran Quoc Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thom: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Van Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Tran Van Nhu: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp anh Nguyễn Ngọc Quý - Quảng Ngãi (nhân vật được đề cập trong bài Nỗi đau của một ngư dân trên Thanh Niên ngày 5.4.2017):

Cô Năm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Phúc Việt (128/11 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Quang Nam (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Thái Văn Huê (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Mỹ Chi (đường Diên Hồng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Phương Hằng (P.3, Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Huỳnh Tấn Dũng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngọc Hà (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; Le Thi Phuong Anh: 1.000.000 đồng; Le Van Ngo: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Khau Quoc Viet: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 2.000.000 đồng; Thi Thuan: 1.000.000 đồng; Tran Trung Liet: 500.000 đồng; Tang Diem Trinh: 200.000 đồng; Chau Hoang Phi: 500.000 đồng; Phan Van Hai: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Tran Kim Lan: 1.000.000 đồng; chua Phuoc Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 200.000 đồng; Tong Thi Kieu Loan: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 2.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Hoang Thi Thu Huyen: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Trao tiếp tiền bạn đọc giúp người phụ nữ bất hạnh

Sáng 14.4, Báo Thanh Niên trao tiếp số tiền 8.800.000 đồng do bạn đọc đóng góp giúp chị Nguyễn Thị Thúy (ảnh, đợt 1 đã trao 31.900.000 đồng), nhân vật được đề cập trong bài Bất hạnh ập lên một phụ nữ nghèo trên Thanh Niên ngày 11.1.2017. Một lần nữa chị Thúy xin tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh bất hạnh của chị. Được biết, với số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Thúy đã tiến hành xạ trị xong đợt đầu tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và hiện đang xạ trị đợt 2 cũng tại bệnh viện này. Tin, ảnh: B.Chiến

tin liên quan Trao tiền giúp sinh viên bị teo thận Ngày 11.4, đại diện Báo Thanh Niên và UBND xã Hải Tân (H.Hải Lăng, Quảng Trị) thăm hỏi, trao số tiền hơn 208 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho em Phạm Như Tuyến (trú thôn Câu Nhi, xã Hải Tân; sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Huế).





Ban CTBĐ