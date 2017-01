Theo quan niệm dân gian, gà là một trong những con vật linh thiêng có mặt trong bộ 12 con giáp ở Việt Nam. Tượng trưng cho sự quý phái, sung túc và may mắn.

Vì vậy, những đồ vật có liên quan đến các linh vật thường được nhiều người chọn lựa để mang lại may mắn dịp đầu năm. Trong đó, tiền có in hình gà được săn đón hơn cả.

Anh Nguyễn Văn Linh (quận Phú Nhuận, TP.HCM), chuyên kinh doanh online mặt hàng tiền lưu niệm cho biết, cũng như mọi năm, đến thời điểm cận tết tiền hình con gà đang được nhiều người săn tìm. Các loại tiền này thường dùng để lì xì, giữ lưu niệm với mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm mới.

Nắm được nhu cầu đó, trên các trang mạng đang rao bán những tờ tiền có in hình gà của nhiều quốc gia như đồng 2USD của Mĩ, 10 Dez Patacas tiền Macau, các loại xu mạ vàng và bạc được nhập từ Úc với nhiều mức giá khác nhau.

Cụ thể, trên tờ 2 USD được in hình cặp gà trống màu vàng đối xứng nhau, bên dưới là nhiều màu sắc sống động.

Tuy nhiên, loại tiền có in hình con gà được Bộ Tài chính Mĩ phát hành chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những tờ tiền này khi bán ra có giá 400.000 đồng/tờ, đắt gấp 10 lần giá trị ban đầu.

Ngoài ra trên tờ 2 USD có số seri đẹp như tứ quý, ngũ quý, phát lộc, thần tài, cũng được dự đoán sẽ hút hàng dịp tới. Giá bán khoảng 450.000 đến 500.000 đồng/tờ.

Theo bật mí của anh Linh, tết này anh đã "gom” khoảng 3.000 tờ tiền loại này để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhưng vẫn có thể không đáp ứng đủ.

Ngoài ra, tiền 50 Kamera (Úc) làm bằng chất liệu polymer, 10 Dez Patacas tiền Macau, đều có hình gà cũng được bán với giá 100.000 đồng/tờ. Tiền xu mạ vàng, bạc của Úc phát hành cũng có giá từ 300.000 đồng/xu trở lên. Trên đồng xu này có in hình Nữ hoàng Elizabeth II, mặt sau có hình con gà trống uy nghi cùng dòng chữ “Year of the Rooster” lóng lánh. Tuy nhiên, những loại tiền này chỉ là vật lưu niệm, không có giá trị sử dụng.

Không chỉ là tiền có hình linh vật, những loại tiền có mệnh giá lớn đến hàng triệu USD hay hàng trăm tỉ đồng cũng được nhiều người sưu tập ưa chuộng. Cụ thể như tờ 10, 100 tỉ của Zibabwe hoặc 500 tỉ của Nam Tư cũ, tờ 1 triệu USD xuất phát từ Câu lạc bộ triệu phú Mĩ in tặng riêng cho thành viên.

Cũng theo anh Linh, trong giới chơi tiền thường có quan niệm giữ tiền có mệnh giá càng cao vào đầu năm mới sẽ mang lại tiền tài dư dã suốt năm.

Phạm Hữu