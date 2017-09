Những vật phẩm may mắn & chiêu tài

Trầm hương



Trầm hương có tính thuần dương, có tác dụng hướng âm hợp dương trong nhà, xua đuổi tà khí, hấp thụ linh khí, sinh quyền quý danh lộc. Nhiều người xem đây là bảo vật có tính truyền thừa trong gia đình, nếu đặt tại phòng khách còn giúp cho các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè hài hòa.

Con voi

Được xem là vật linh thiêng, đây là loài vật to lớn, mạnh mẽ, khi đặt trong nhà thì bình ổn, người trong nhà làm ăn thuận lợi. Mỗi chất liệu khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, voi bằng gốm sứ có tác dụng giải trừ những sai lầm về mặt cấu trúc nhà, hóa giải vị trí xấu. Voi làm từ chất liệu đồng hoặc đá có tác dụng hút tài lộc. Nếu đặt con voi cỡ vừa trong nhà thì "hút" thủy, sinh tài, đặt voi ở cung tài thì cả nhà được lộc.

Tượng con ngựa

Con ngựa là loài vật rất trung thành, là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên nhẫn, đặt trong nhà thì đem lại may mắn cho người chủ, kinh doanh phát đạt, trong công việc thì nhanh nhạy, làm việc thăng tiến. Với những người kinh doanh trong ngành nào phải thường xuyên đi công tác xa, thì đây là vật phẩm cần có trưng bày nơi làm việc hoặc nhà riêng, mang lại nhiều may mắn. Có thể đặt ngựa ở bàn làm việc, phòng khách với đầu ngựa hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ mang lại đại cát.

Tượng Thần Tài

Trong phong thủy, thần tài xưa nay vẫn là vật phẩm chiêu tài đứng đầu được nhiều người chọn đặt để trong nhà mang lại điềm may, vận hội trong kinh doanh. Chính vì phổ biến nên nhiều người đặt tượng này ở khắp nơi; tuy nhiên, nếu đặt tượng thần tài ở phòng ngủ sẽ gây hiệu ứng ngược, không giúp gia chủ gặp may mắn mà còn dễ thu hút các vận xấu. Vị trí tốt nhất là đặt tượng thần tài ở trước cửa ra vào, mặt thẳng hướng ra cửa trước để chiêu tài, thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Gà trống

Trong tiếng Hán Việt, chữ kê của con gà đồng âm với từ cát, mang ý nghĩa cầu chúc tốt lành nên con gà đặc biệt là gà trống là một trong những vật phẩm phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn. Đặt tượng gà trống trong văn phòng, công ty nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển thịnh vượng.

Chất liệu đóng vai trò quyết định khi chọn vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Nên chọn vật phẩm bằng chất liệu tự nhiên như đá, đồng, gỗ... Tránh những vật phẩm làm từ chất liệu nhựa nhân tạo, cao su, đá bột trộn keo… không hữu dụng vì không có linh lực ẩn chứa bên trong.



Thiên An

Ảnh: Ngọc Dương