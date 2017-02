Thung lũng chết (Death Valley) ở bang California (Mỹ) là sự tồn tại khác thường. Đối với đa số người, nơi đây chỉ là một vùng đất cằn cỗi, mang cái tên rất “nguy hiểm”, xung quanh chỉ là đá và thời tiết nóng như nung. Tuy nhiên, dưới cặp mắt khoa học, Thung lũng chết là một nơi chôn giấu nhiều bí mật mà đến nay vẫn chưa thể hóa giải, chẳng hạn như bí ẩn về “đá chạy”.

7.800 km2 và 56,7oC

Rộng lớn và đầy nóng bức, hoang dã, Thung lũng chết trải rộng trước mắt tưởng chừng như vô tận. Các hẻm núi sa thạch nhấp nhô chạm khắc, khảm vô vàn niên kỷ trong từng lớp uốn lượn, trước khi chậm chạp mở rộng thành Badwater Basin (Lưu vực nước bẩn), điểm thấp nhất của Thung lũng chết với độ sâu 85,5 m dưới mặt nước biển. Đây cũng là nơi hai rặng núi tách rời nhau và sự hiện diện chưa thể giải thích của một đại dương ngầm giữa lòng lục địa Bắc Mỹ vào hàng triệu năm trước.

Vốn là một thung lũng sa mạc nằm ở phía đông California, Thung lũng chết nằm trong số những địa điểm có nhiệt độ trung bình cao nhất địa cầu. Trong đó, khu vực Furnace Creek thuộc Thung lũng chết đến nay vẫn giữ kỷ lục về nhiệt độ nóng nhất từng được con người ghi nhận, đạt 56,7oC vào ngày 10.7.1913. Với diện tích khoảng 7.800 km2, Thung lũng chết còn là công viên quốc gia lớn nhất nước Mỹ. Nếu điểm thấp nhất là Lưu vực nước bẩn thì nơi cao nhất phải là Đỉnh kính viễn vọng ở rặng núi Panamint (3.366 m).

Trong giai đoạn từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 hằng năm, khi nhiệt độ có thể lên đến 48,8oC, Thung lũng chết trở thành điểm đến đầy thu hút đối với những người yêu thích phiêu lưu và muốn thách thức giới hạn của bản thân. Và người viết cũng từng có cơ hội khám phá vùng đất này. Trước khi lên đường, mọi thứ đều phải được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, từ bảo dưỡng xe cộ đến thức ăn, nước uống. Trước khi đi vào “vùng đất chết chóc”, xe cộ lại được đổ xăng thật đầy, một phần do phải đến trạm dừng chân Furnace Creek ở giữa lòng Thung lũng chết mới có cây xăng, chưa kể là giá nhiên liệu ở đây đắt hơn nhiều so với bên ngoài.

Lý do quan trọng hơn là viễn cảnh hết xăng trong lúc vượt sa mạc có thể trở thành thảm họa. Thỉnh thoảng lại có thông tin về cái chết của một du khách nào đó, chẳng hạn như ông Guy Brossart, 54 tuổi, thiệt mạng vào tháng 6.2014, sau khi rời khỏi xe buýt lội bộ ngắm cảnh khoảng 1 giờ trong nhiệt độ 46oC. Cơ thể con người không thể nào trụ nổi khi đối đầu trực diện và kéo dài với cái nóng không thể diễn tả tại Thung lũng chết. Thế nhưng, cũng chính tại đây lại tồn tại những sự sống kỳ diệu, chẳng hạn như loài cá sống sót được trong vùng nước có độ mặn gấp 4 lần đại dương hoặc những con chuột chuyên kiếm ăn trên những đụn cát nóng hổi mà chẳng cần đến một giọt nước.

Từ vực sâu đến đỉnh cao

Từ Furnace Creek, đoàn trực chỉ một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất là Badwater Basin. Một biển muối trắng xóa có thể làm ngợp thị giác nhưng đồng thời mang lại cảm giác nhẹ tênh. Xung quanh tưởng chừng như vẫn có thể nghe thoang thoảng tiếng rì rầm một thời của đại dương đã biến mất, nhờ những tia muối liên tục phun trên mặt đất xung quanh. Theo truyền miệng, muối nơi đây có công dụng trị nhức mỏi, đau khớp.

Rời Badwater Basin, đoàn chạy đua với thời gian để đến mỏm Dante's View ở độ cao 1.669 m trên mặt nước biển để xem mặt trời lặn. Trong chưa đầy 1 giờ, mọi người từ điểm sâu nhất của Thung lũng chết đến điểm cao như Dante's View. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh Badwater Basin bên dưới.

Trong lúc những tia nắng cuối cùng rút khỏi bầu trời sa mạc California, chúng tôi được chứng kiến cảnh hoàng hôn khó quên trong đời. Sắc màu đỏ ối nhanh chóng bị thay thế bởi màu tím đậm trước khi vạn vật chìm trong đêm đen, nhưng rồi ngay lúc ấy bầu trời đêm mở ra, chi chít những sao là sao. Một đêm bình yên và tĩnh lặng ở Thung lũng chết góp phần đem đến trải nghiệm mà ai từng trải qua thì khó có thể quên.

