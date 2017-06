ABC News đưa tin, ông bà Vivan Hart sinh sống ở bang Michigan, Mỹ đã trở thành tấm gương đẹp cho con cháu noi theo về tình yêu thương họ dành cho nhau.



Cách đây 80 năm, tức vào năm 1937, bà Donald và ông Vivan Hart đã “về chung một nhà” trước sự chứng kiến và chúc mừng của bạn bè và gia đình. Ngày đó, lễ thành hôn của ông bà chỉ là một đám cưới nhỏ và chính cô dâu đã cất cao giọng hát để trình bày ca khúc When Your Hair Has Turned to Silver trong chính ngày vui của mình.