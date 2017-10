Vì vậy, năm 2002 ông quyết định hiến 4.000 mét vuông đất làm nghĩa trang từ thiện xã An Hảo. Ông Mẫn kể, đầu năm 1979, gia đình ông rời xa mảnh đất Thừa Thiên-Huế, tìm đến vùng Bảy Núi (An Giang) lập nghiệp. Chính nơi đây đã đem đến ấm no, xóa đi nghèo khó cho gia đình ông.

tin liên quan Người tặng hòm Thời trai trẻ, khi còn mưu sinh bằng nghề nhổ lông vịt ông Nguyễn Văn Giao đã có “máu” giúp người.

Với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, hễ biết ở đâu có người nghèo khó, bệnh tật là ông tìm đến; ở đâu có người qua đời thi hài không khâm liệm, không thân nhân là ông đứng ra lo nơi an táng. Kể từ năm 2002 đến nay, có hơn 100 ngôi mộ của những người lang thang, ăn xin qua đời và bà con địa phương được chôn cất tại nghĩa trang từ thiện xã An Hảo.

Ngôi nhà của ông cũng là cơ sở của Hội Y tế từ thiện xã An Hảo, do ông làm chủ tịch. Ông thường đứng ra kêu gọi, liên hệ tổ chức y tế các nơi đến khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho bà con nghèo.





Thanh Hương