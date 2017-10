Ngày 30.9, thượng tá Trần Quốc Xanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an tại TP.HCM, cho biết Phòng 6 (C49B) phối hợp PC49, Công an tỉnh Long An, Công an xã Mỹ Hạnh Nam (H.Đức Hòa) đã bắt quả tang 2 xe tải (BS 51D-066.75, 68H-8455) chở 13 tấn ắc quy chì thải (chất thải nguy hại) vào cơ sở nấu chì ở Cụm công nghiệp Hoàng Gia Long An (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa) vào chiều 28.9.

Cơ sở này do ông Phạm Thạnh Tây (49 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) làm chủ, nằm trên diện tích 7.000 m2, có 2 lò nấu chì với công suất 1,5 tấn/giờ, than đá nấu khoảng 1 tấn/ngày.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 tấn xỉ chì, 20 tấn bụi thải ra từ lò nấu chì, keo chì khoảng 17 tấn, 40 tấn vỏ nhựa được tháo dỡ từ ắc quy chì.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tây khai thu gom ắc quy chì thải khoảng 30 tấn/ngày, tập kết về cơ sở cho công nhân phá dỡ và nấu từ 19 giờ - 3 giờ hôm sau cho ra 15 tấn chì thành phẩm. Đáng chú ý, cơ sở này không có hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý nước thải đúng quy định.

C49B đề nghị tạm ngưng hoạt động cơ sở trên, giữ nguyên hiện trạng khu nhà xưởng, hệ thống nấu chì, số ắc quy chì thải trên 2 xe tải... để điều tra xử lý.

Đàm Huy