Đặc biệt, họ mua lưới sắt về tự làm những chiếc lồng để bẫy chuột mà không cần dùng mồi. Anh Bình lý giải: "trước kia lúa và thức ăn ít nên người ta bẫy bằng mồi thì chuột còn ăn. Giờ lúa, khoai ngoài đồng có quanh năm, thức ăn thừa thãi nên có đặt mồi chuột cũng chả thèm ngó tới. Do đó chỉ còn cách gài bẫy lồng đặt trên đường đi, lối mòn, trước cửa hang nơi chuột chạy qua thì may ra mới bắt được". Những "phù thuỷ" bẫy chuột này gồm: anh Bình, anh Lê Văn Tâm (33 tuổi), anh Huỳnh Tấn Châu (32 tuổi) anh Lê Văn Tiền (30 tuổi) và anh Lương Hoàng Minh (45 tuổi). Họ có thâm niên hành nghề bẫy chuột từ 10 - 20 năm và rất nhiều biệt tài trong việc diệt trừ loại gặm nhấm giúp bảo vệ mùa màng.