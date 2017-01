“Mình thích thì mình đi thôi!”, đó gần như là câu cửa miệng của các phượt thủ chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ yêu thích phượt. Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ hay châu Âu, thích thì kéo vali đi. Có những đất nước rất an toàn, nhưng cũng có những vùng đất đầy rủi ro. Nơi nào cũng có dấu chân của phượt thủ Việt.



Những tình huống gây cấn bất ngờ của đời… phượt

Trên diễn đàn này, 1 topic thu hút khá nhiều người tham gia là bảo hiểm du lịch. Một số bạn “thú nhận” do đi phượt cần tiết kiệm tiền nên đôi lúc muốn bỏ qua luôn “món” bảo hiểm. Một phượt thủ có nickname MeoBay tiết lộ: “Lần nào mình đi, dù đi những nơi có mức độ an toàn rất cao như Singapore hay Hồng Kông đi nữa thì mình vẫn mua bảo hiểm du lịch đầy đủ. Chỉ duy nhất một lần mình không mua (đi Campuchia) vì nghĩ là đi gần và đi đường bộ nên không cần. Và cũng ngay lần đó mình bất ngờ bị bệnh (tiểu ra máu). May mà Campuchia ở gần nên có thể nhanh chóng quay về Việt Nam chữa trị kịp thời. Nếu ở chỗ đường xa xứ lạ nào khác mà mình chỉ còn có 300 USD trong túi thì có khi chết vì “hết tiền” ở bên xứ ấy luôn chứ chả chơi. Thế là mình không bao giờ dám không mua bảo hiểm du lịch khi đi xa nữa”.



Theo chia sẻ của các phượt thủ, những người đi phượt sẽ phải học cách phòng ngừa và đối phó với những rủi ro vì họ không được công ty du lịch “che chở” như mất mát tài sản, giấy tờ cá nhân, trễ hoặc bị hủy chuyến bay cho đến việc bảo lãnh thanh toán viện phí khi ốm đau, tai nạn. Rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, do đó cần tính toán mọi bề để đối phó với chúng, đặc biệt khi đi đến các vùng đất có mức độ rủi ro cao và các quốc gia có chi phí y tế đắt đỏ.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ càng cho hành trình khám phá mới trong kỳ nghỉ tết sắp tới, một trong những mối quan tâm hàng đầu của dân “phượt” là dịch vụ bảo hiểm du lịch để đảm bảo có một chuyến đi an toàn, trọn vẹn.

Bạn đồng hành tin cậy



“Cẩn tắc vô áy náy” là lời khuyên vàng của các phượt thủ. Khi mua bảo hiểm du lịch nước ngoài, cần lựa chọn các công ty bảo hiểm quốc tế uy tín, có mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn cầu, để khi sự cố xảy ra, có ngay đường dây nóng hay số điện thoại liên hệ được ngay.

Một phượt thủ chia sẻ anh thường lựa chọn bảo hiểm Liberty TravelCare để rong ruổi khắp nơi vì sự tiện ích của sản phẩm này. “Tôi thích nhất là thông tin rõ ràng, vì toàn bộ có thể tìm thấy trên web, về phí, phạm vi bảo hiểm, thanh toán, bồi thường… Kỳ hạn bảo hiểm chia theo từng nấc 3 ngày, phí bảo hiểm ở mức hợp lý nếu tính theo những gì bạn được bảo vệ. Tôi cũng dùng bảo hiểm xe và sức khỏe của Liberty, thấy rất ổn nên khi mua bảo hiểm du lịch ở đây cũng thấy hoàn hoàn yên tâm như vậy”, anh tiết lộ trên diễn đàn.

Chỉ với khoảng 1 USD/ngày, sản phẩm bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare sẽ mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước những rủi ro như: chi phí điều trị bệnh hoặc thương tật ở nước ngoài và Việt Nam, chi phí thăm bệnh ở nước ngoài dành cho người thân, hủy hoặc hoãn chuyến đi, mất hoặc thất lạc hành lý, mất tiền hoặc giấy tờ tùy thân, mất mát hoặc thiệt hại do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú ở Việt Nam...



Đặc biệt, quy trình bồi thường cũng rất nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần thông báo tổn thất cho Liberty trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh sự cố, và có thể thông báo bằng điện thoại, email, thư hoặc fax. Đơn yêu cầu bồi thường có thể tải từ trên website Liberty và được Liberty xử lý theo quy trình bồi thường minh bạch, rõ ràng của một công ty có nền tảng từ tập đoàn bảo hiểm Mỹ 100 năm tuổi.

Bảo hiểm du lịch TravelCare có thể mua bất kỳ ở đâu và bất cứ lúc nào tại đây . Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm tại chỗ. Hiện Liberty triển khai chương trình "Khuyến mãi cực đại - vi vu thoải mái". Theo đó, khách hàng mua và thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ visa Liberty tại website của công ty cho tất cả các gói bảo hiểm du lịch TravelCare, ôtô AutoCare, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm nhà cửa HomeCare sẽ được giảm giá 15%. Bạn có thể gọi tổng đài đa năng 24/7: 1800 599 998 (miễn cước) hoặc truy cập website để tìm hiểu thêm thông tin.

