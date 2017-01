Niềm vui, niềm hân hoan của những người được nhận vé trong hai tuần qua tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM đã tiếp thêm sức mạnh cho những người thực hiện chương trình này.





Sáng nay 17.1, những chuyến xe đầu tiên của chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” 2017 chính thức lăn bánh tại tại Nhà văn hóa Thanh niên, TP.HCM, đưa 2.500 sinh viên và người lao động nghèo về quê ăn tết.

Các chuyến xe mùa xuân tiếp theo sẽ tiếp tục khởi hành tại Đà Nẵng và Hà Nội: ngày 18.1 tại Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng (Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng), ngày 19.1 tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chúng tôi tới Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM vào buổi chiều cuối tuần giáp tết, chứng kiến không khí rộn ràng của những sinh viên và người lao động nghèo tới nhận vé xe miễn phí về quê ăn tết theo chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" do nhãn hàng Pepsi tài trợ.

Những niềm vui, nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt mỗi người khi trong tay họ cầm tấm vé của chương trình - tấm vé tuy nhỏ bé nhưng sẽ đem lại cho những người con xa xứ cái tết sum vầy trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Chị Lê Thị Họa My, bán dạo vé số ở Bình Dương, đưa cả hai con tới trung tâm để nhận vé. Trong lúc chờ đến lượt, khuôn mặt khắc khổ của người mẹ thoáng lo âu, hồi hộp. Khi cầm chắc 3 chiếc vé xe trong tay, chị quay ra, chạy ào tới ôm chầm hai con. Hai đứa con, 7 tuổi và 9 tuổi của chị nhảy cẫng lên, reo to khi rời vòng tay mẹ: “Thích quá, vậy là tết này con được về quê chơi, không phải đi bán vé số!”.

Câu nói hồn nhiên của con nít khiến những người trao vé vừa vui vừa cảm động. Chị My kể: Đã nhiều năm, từ khi đặt chân vào mảnh đất Bình Dương chị không biết đến ba chữ “tết sum vầy” là gì, bởi tiền kiếm được còn không đủ để trang trải cuộc sống thì nói gì đến chuyện về quê ăn tết… Giờ đây, với 3 tấm vé từ chương trình, chị My rất phấn khởi, nghĩ đến niềm vui của ba mẹ con khi được về quê hưởng cái tết trong bầu không khí yêu thương của gia đình, họ hàng. “Đây sẽ là cái tết đáng nhớ nhất từ trước đến nay của mẹ con tôi”, chị My hào hứng nói.

Cô Huỳnh Thị Nhung, 55 tuổi, quê ở H.Phù Cát, tỉnh Bình Định là người có được tấm vé về quê ăn tết vào phút chót. Lầm lũi sớm tối với nghề ve chai, cô biết về thông tin Chuyến xe mùa xuân khi chương trình đã gần khép lại. Và cô mừng quýnh khi nhận được vé xe của chương trình. Cô tâm sự, giọng cảm động: “Đã 4 năm rồi tôi không có tiền về quê ăn tết, cảm thấy có lỗi với ông bà tổ tiên. Năm nay tôi sẽ làm đầy đủ các món canh, xào, mặn và sẽ gói bánh tét nữa để cúng ông bà tổ tiên và đãi mọi người trong nhà”. Trong niềm vui không giấu giếm, cô gọi điện cho ông xã ở quê, hồ hởi khoe mình sẽ về quê ăn tết.

Ngoài chị My và cô Nhung, còn rất nhiều gương mặt trẻ trung, háo hức của các sinh viên trong dòng người xếp hàng nhận vé xe của chương trình. Trong hai năm qua, “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” của nhãn hàng Pepsi tài trợ đã trở thành một chương trình chắp cánh ước mơ sum vầy của những bạn trẻ không có điều kiện về quê ăn tết. Phạm Thị Thúy, quê ở H.Thanh Chương, Nghệ An, sinh viên năm thứ 2 Học viện Hành chính quốc gia, đón tấm vé tết trên tay, giọng xúc động: “Em vui quá! Đã bốn năm nay em chưa được về quê ăn tết sum vầy với gia đình”. Khi được hỏi sẽ làm gì khi về quê ăn tết, Thúy được dịp say sưa kể về những dự định rất hồn nhiên và đời thường của em: sẽ ôm mẹ ngủ một tối cho bõ nhớ, ăn thỏa thích những món ăn mẹ nấu, gói bánh, đi thăm họ hàng, láng giềng và bè bạn...

Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” đã được trao đến tay những sinh viên nghèo và người lao động khó khăn hơn 10.000 vé xe, giúp họ có được niềm vui xuân trọn vẹn. Cầm những tấm vé chở mùa xuân, chở niềm vui sum vầy trên tay, đôi mắt những người nhận vé long lanh niềm xúc động. “Không biết nói sao, chỉ biết rằng cảm ơn chương trình nhiều lắm!”, chị My bộc bạch với chúng tôi trước khi hai mẹ con bắt chuyến xe buýt về lại Bình Dương.

