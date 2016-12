Săn lùng tiền lì xì tết

Săn “kim kê” Tết Nguyên đán 2017 là Đinh Dậu nên các dịch vụ đổi tiền còn tung ra các tờ tiền gắn liền với con gà. Bộ Tài chính Mỹ phát hành đồng 2 USD trên đó hình ảnh chú gà trống mạnh mẽ vươn mình cất tiếng gáy được mạ vàng tinh xảo đầy vẻ sang trọng cùng các họa tiết trên tờ 2 USD hình con gà kết hợp đầy đủ các yếu tố Đông - Tây vào nhau đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Tuy nhiên, mức giá cũng nóng bỏng tay. Tờ 2 USD có in hình gà mạ vàng theo quy đổi có giá chưa đến 50.000 đồng thì các trang web rao bán với giá 400.000 đồng. Các đồng tiền khác như “Gà 50 Kamberra 2017” với hình ảnh giống gà trống rất phổ biển ở VN đang cất tiếng gáy réo gọi mặt trời dậy trên nền chất liệu 70% polymer và 30% giấy cotton cùng sắc màu thiết kế tươi sáng bắt mắt, tạo cảm giác mềm mại khi cầm được rao bán với giá 110.000 đồng/tờ. Năm nay, Úc cũng tiếp tục sản xuất cặp đồng xu hình con gà mạ vàng và mạ bạc. Mặt trước in hình nữ hoàng Elizabeth II, mặt sau in hình con gà trống oai vệ và dòng chữ Year Of Rooster. Giá bán của đồng xu này là 200.000 đồng/xu vàng và 150.000 đồng/xu bạc.