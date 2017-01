Sang châu Âu chụp hình... iPad

Đi du lịch thì đẹp nhất vẫn là đi “hai mình”, để còn có người nắm tay, có người xoa bàn chân sưng tấy sau một ngày dài lang thang và nhất là có người bấm máy giúp khi mình đang mải mê lồng cảnh phim vào cảnh thật.

Lồng cảnh (sceneframing) tức là tìm đến các địa điểm xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà mình yêu thích, dùng thiết bị cầm tay trích lại hình ảnh trong phim được quay tại nơi đó rồi đặt trong đại cảnh ngoài thế giới thực. Màn hình thiết bị trở thành khung cửa sổ để chúng ta một lần nữa chìm đắm trong thế giới kỳ ảo của điện ảnh.

Nổi bật nhất trong giới hiện nay, ngoài các “fan cuồng” của anime (phim hoạt hình Nhật Bản) thì có nhóm Fan Girl Quest gồm 2 nữ nhiếp ảnh gia Phần Lan với hơn 5.000 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hàng chục tác phẩm nổi tiếng trên khắp thế giới.

Theo chân các “tiền bối”, kẻ chập chững nhập môn như tôi quyết định kéo người luôn chiều theo những phút giây “nông nổi” của mình trực chỉ xứ sở đầy mê hoặc ở trời Âu.





Dưới ánh mặt trời Tuscany

Đã hơn 5 giờ chiều nhưng cái nắng mùa hạ của vùng Tuscany vẫn chói chang trên những ngả đường Florence (Ý). Dưới ánh mặt trời không khác gì chính ngọ, chúng tôi vác ba lô, đeo máy ảnh chạy vội qua 3, 4 ngã tư để kịp đến Palazzo Medici Riccardi trước giờ đóng cửa.

Giữa một nơi được mệnh danh là “thánh địa” nghệ thuật Phục hưng như Florence thì tòa lâu đài/bảo tàng này không quá nổi bật và cũng không phải là địa điểm bắt buộc phải đến của du khách. Vậy mà vẫn phải “bấm bụng” bỏ ra 14 euro cho 2 vé vào cửa khi người ta đang rục rịch nghỉ đến nơi.

Lý do là nơi đây và nhiều địa điểm khác ở Florence được chọn làm bối cảnh cho nửa đầu mùa thứ ba của loạt phim truyền hình Hannibal. Không ai có thể xứng đáng hơn Mads Mikkelsen để kế tục Anthony Hopkins trong vai bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter.

Vẫn đầy đe dọa một cách vô cùng quyến rũ và bí ẩn, Mikkelsen còn mang lại cho nhân vật Hannibal phong thái quý tộc lịch lãm như thể hiện trong cảnh quay trực diện ở Palazzo Medici Riccardi.

Không còn đủ thời gian nên thay vì tham quan hết mọi thứ trong lâu đài, chúng tôi “ngồi đồng” ngoài vườn để… trông mây. Ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè nước Ý lại trở thành thách thức lớn nhất cho bức ảnh trong khoảng sân đầy tượng và cây cam giữa Palazzo Medici Riccardi khi cứ chói lóa vào màn hình iPad.

Thế là mặc kệ ánh mắt có phần dò xét của nhân viên quản lý, hai đứa chúng tôi cứ ngửa mặt lên trời để trông xem có đám mây lớn nào sắp trôi đến tạm giấu vầng dương lại hay không và chuẩn bị sẵn sàng để lao ra. Chỉ có cao lắm là 2 phút để phải căn chỉnh quá nhiều thứ cho khớp như nền đường, bệ tượng, nhánh cây… trước khi mặt trời lại lừng lững xuất hiện. Không kịp thì chỉ có thể quay vào trong tiếp tục chờ.

Có khi vừa hăm hở đưa iPad và máy ảnh lên thì mới “hỡi ôi” vì nãy giờ nhìn lên mặt trời lâu quá nên mắt bị lóa, không còn thấy gì để mà căn chỉnh nữa. Năm lần bảy lượt như vậy, cuối cùng cũng có được một bức ảnh còn cách rất xa mới có thể xem là chất lượng cao nhưng cũng đủ để chúng tôi rời Palazzo Medici Riccardi với nụ cười trên môi.

“Anh chị đang làm gì vậy?”

Khác với Palazzo Medici Riccardi, quảng trường Cộng hòa, con đường tấp nập bên hông vương cung thánh đường Santa Maria del Fiore và khoảng sân giữa hai cánh của Bảo tàng Uffizi là những khu vực công cộng nên không có quy định về giờ hoạt động. Chúng tôi thư thả ngồi gặm bánh mì mua từ tiệm All’Antico Vinaio nức tiếng nhất khu phố cổ Florence, nghe tiếng vĩ cầm dìu dặt từ người nghệ sĩ đường phố để chờ đến chập choạng cho đúng bối cảnh.

Cũng cần nói thêm là vào mùa hè, hoàng hôn ở châu Âu rơi vào khoảng… 20 giờ 30. Đến tầm này, du khách mới phần nào vãn bớt, các bác họa sĩ đầu bạc trắng chuyên vẽ chân dung du khách mới lục tục thu dọn giá vẽ, cọ, giấy… để về nhà. Cũng đến khi đó, chúng tôi mới có đủ không gian để tiếp tục “quay cuồng” với iPad và máy ảnh.

Mặt trời đã dần khuất nhưng đến lượt kiến trúc trở thành thách thức mới. Sau một hồi loay hoay, tôi chỉ biết trách các bậc kỳ tài thuở xưa tại sao lại dựng lên những công trình vĩ đại như vậy mà lại chăm chút chi tiết uốn lượn chính xác đến từng centimet như vậy? Khớp khung cửa sổ thì lệch hoa văn trên cột, khớp mái vòm thì lệch ánh đèn đu quay.

Người bán quà lưu niệm vừa dọn đồ vừa cười cười nhìn chúng tôi. Đến khi không thể nén tò mò được nữa, ông ghé nhìn: “Anh chị đang làm gì vậy?”. Khi được cho xem bức ảnh nữ bác sĩ Bedelia DuMaurier (Gillian Anderson thủ vai) rảo bước dưới tán dù, cặp mắt ông sáng lên nhưng vẫn ra chiều khó hiểu. Có lẽ câu hỏi trong đầu người vừa kết thúc một ngày làm việc không ngơi tay này là “sao có kẻ “rảnh rỗi” dữ?”.





Ngược lên phía đông bắc, Venice là bằng chứng cho sự “lừa đảo” của cặp bài trùng lừng lẫy Steven Spielberg và George Lucas. Khoảng sân trước nhà thờ San Barnabas tại đây xuất hiện trong phim Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng). Trong đó, sau một màn rượt đuổi với bọn xấu dưới những đường cống ngầm, Indiana Jones và nữ tiến sĩ xinh đẹp Elsa Schneider mở nắp cống chui lên ngay giữa một quán cà phê ngoài trời trong sự náo loạn của mọi người.

Đến nơi, chúng tôi ngỡ ngàng nhìn khoảng sân trống trơn. Chẳng có cái cống nào và cũng không ai ngồi uống cà phê lộ thiên giữa cái nóng nung người. Tất cả chỉ là một pha sắp đặt của hai nhà đạo diễn/biên kịch tài danh.

Trong khi đó, khác với những địa điểm lúc nào cũng nhộn nhịp ở Ý, nhà thờ Maria am Gestade tại thủ đô Vienna cổ kính của Áo lại vô cùng vắng lặng và yên tĩnh dù nằm không xa khu quảng trường vương cung thánh đường Stephansdom đông nghịt người. Đây là một trong những điểm dừng chân của đôi tình lữ Jesse và Celine trên đoạn đường lang thang như mộng như ảo mang tên Before Sunrise.

Giấc mơ dài thế nào thì cũng đến lúc phải tỉnh. Ngồi trên máy bay trở về, tôi cố nén nỗi nuối tiếc không thể gọi tên bằng suy nghĩ về những điểm hẹn tiếp theo đang chờ trong một ngày không xa.

Trọng Kha