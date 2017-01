tin liên quan Cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đến 13.000 lượt gửi xe máy/ngày Ngày 25.1, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết, từ ngày 24.1.2017, lượng xe máy tăng lên đáng kể, từ tối đa 6.000 chỗ đậu/ngày lên đến 10.000 chỗ đậu/ngày.

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM, lượng người đi mua sắm đã bắt đầu đông. Đây là lúc người dân mua những sản phẩm tươi sống để tích trữ dùng dần trong 3 ngày Tết. Mặt hàng thịt tươi luôn là một trong những sản phẩm được bán chạy nhất thời điểm này.Tuy nhiên, đến lúc này, giá cả mặt hàng này chưa có sự biến động mạnh. Đây là sự khác biệt khá lớn so với mọi năm. Hiện giá thịt heo đùi, ba chỉ đang ở mức 100.000 đồng/kg, bằng giá so với ngày thường. Nhưng giá thịt gà ta và thịt bò đã tăng hơn 30.000 đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể, thịt gà ta được bày bán với giá 150.000 đồng/kg, thịt bò giá 250.000 đồng/kg.