Trưa nay, 12.4, ngay sau khi chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B - 007.02 do tài xế Trần Văn Lợi (37 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển bị lật, một số người ở xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cùng nhau dùng xà beng phá cửa xe và dùng đòn gỗ, đòn tre kéo các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Anh Trần Hùng Vĩ, người tham gia giải cứu các hành khách gặp nạn cho biết: “Lúc chúng tôi đến, tài xế và hành khách ở bên trong nháo nhào kêu cứu. Một số người đã phá cửa kính kéo các nạn nhân lần lượt ra ngoài và gọi xe cấp cứu. Một hành khách bị phần thân xe đè lên người tử vong tại chỗ, chúng tôi phải dùng khúc gỗ, đòn bẩy mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài”.

"Xe bị nổ lốp rồi"

Sau khi được người dân giải thoát ra ngoài, các nạn nhân bị thương nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân và Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Minh Tân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện 115 Nghệ An, cho biết khoảng 11 giờ ngày 12.4, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân, gồm: Trần Văn Toàn (34 tuổi) và Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi), cùng trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình; Phạm Văn Toàn (20 tuổi) và Nguyễn Thị Yến My (16 tuổi), cùng trú tại Nghệ An; Nguyễn Ngọc Châu (34 tuổi, trú tại Bình Phước), Bùi Thị Hường (40 tuổi, trú tại Khánh Hòa) và Đỗ Văn Minh (47 tuổi, trú Thái Bình).

Trong đó, anh Tăng Văn Toàn tử vong do vết thương quá nặng. Các nạn nhân còn lại có 1 người bị thương nặng, 5 người bị đa chấn thương và chấn thương phần mềm.

Ngồi thẫn thờ sau khi gọi điện thoại báo tin cho người thân, anh Bùi Mạnh Kiểm cho biết, ngày 11.4, anh lên xe khách đi từ Bình Phước về quê Thái Bình. Đến trưa ngày 12.4, sau khi ăn cơm trưa tại Hà Tĩnh, xe khách tiếp tục hành trình chạy được khoảng 15 phút thì nghe một tiếng nổ lớn. Anh Kiểm bị bất tỉnh ngay sau đó, khi tỉnh lại mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Đỗ Văn Minh cho hay, sau tiếng nổ lớn, tài xế xe khách hô "xe nổ lốp rồi" và liên tục bẻ lái khiến xe chạy loạng choạng gần 5 m trước khi đâm trực diện vào dải phân cách.

“Tôi vừa lên xe nằm chưa ấm chỗ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe này đánh lái lượn vòng vòng khiến các hành khách la hét, hoảng sợ. Tôi chỉ biết chiếc xe đâm trực diện vào dải phân cách. May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ ở vùng ngực và đầu”, anh Minh nhớ lại.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân.

Phạm Đức - Phan Ngọc