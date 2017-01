Siêu thị giảm giá mạnh

Tại siêu thị Big C Thăng Long, 2 ngày cuối tuần qua, sức mua đã bắt đầu tăng mạnh. Doanh số bán ra tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phụ trách truyền thông hệ thống Big C miền Bắc và miền Trung cho hay: “Từ tuần này, các siêu thị bắt đầu bước vào tuần lễ cao điểm mua sắm, sức mua tại Hệ thống siêu thị Big C sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa. Dự kiến sức mua sẽ tăng hơn 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cung ứng lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm Tết. Những mặt hàng khách tập trung mua nhiều nhất là bánh mứt kẹo, rượu bia, đồ trang trí nhà cửa, thực phẩm đồ khô”.

Cũng theo bà Huyền, từ ngày 20.1 - 27.1 (tức 30 Tết), hệ thống Big C sẽ triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Sẵn sàng vui Tết”, giảm giá đến 50% với trên 1.000 sản phẩm đặc trưng phục vụ cho ngày tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình được thiết kế riêng, tập trung vào những loại thực phẩm đặc trưng ngày tết. Cụ thể, hầu hết các sản phẩm thịt nguội: chả lụa/giò thủ, thịt nguội, chân giò, xúc xích, chả que, lạp xưởng… được giảm giá từ 22% đến 35%. Các loại dưa món, kiệu chua cay, hành chua ngọt, mắm cà pháo, kim chi… giảm giá từ 22% - 28%. Các mặt hàng thời trang, tiêu dùng khác cũng có mức giảm tới 50%. Hệ thống siêu thị Big C cung ứng ra thị trường khoảng 5.000 tấn rau củ các loại, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, có hơn 100 loại rau đạt chuẩn VietGAP được kinh doanh dịp tết Đinh Dậu 2017 tại Hệ thống siêu thị Big C.

Trong tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng mở đợt khuyến mãi đặc biệt áp dụng đến 27.1 (tức 30 Tết). Đợt giảm giá tập trung vào các mặt hàng tết như: Bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, mắm tôm chua, trái cây, hoa xuân và đồ trang trí Tết. Hơn 1.000 sản phẩm được áp dụng giảm giá với mức giảm vô cùng hấp dẫn từ 5 - 49%.

Bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam (hệ thống siêu thị Fivimart) cũng cho biết, công ty đã lên kế hoạch dự trữ 250 tỉ đồng, lượng hàng hóa dự trữ tăng 30% so với năm ngoái. Đáng chú ý, ngoài các mặt hàng truyền thống, với mong muốn góp phần vào việc "Sắm Tết trọn vẹn, tiết kiệm thời gian", hệ thống siêu thị Fivimart còn nhận đặt hàng trọn gói mâm ngũ quả giá từ 300.000 - 700.000 đồng và mâm cỗ ngày tết giá từ 500.000 đồng, thực đơn gồm: bánh chưng, gà luộc, xôi gấc, xô vò, chè cốm, thịt tẩm ướp… Trả hàng vào đúng 30 Tết. Khách hàng chỉ mất 5 phút hâm nóng các món ăn là có một bữa cơm đầy đủ thịnh soạn.

Theo đại diện Vinmart, trên 400 cửa hàng tiện ích và gần 20 trung tâm thương mại, siêu thị đã lên kế hoạch và dự trữ hàng hóa Tết khoảng trên 1.000 tỉ đồng, sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa, bảo đảm bình ổn giá cả hàng hóa tại hệ thống cửa hàng. Trong đó, nhiều mặt hàng thực phẩm ưu đãi lên tới 50%. Ngoài ra, Vinmart còn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đầu tư trên 100 tỉ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp này bán hàng không lợi nhuận trong hệ thống.

Nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết



Khác với mọi năm, các siêu thị thường nghỉ tết ít nhất 3 ngày, nhưng năm nay tại Hà Nội nhiều siêu thị đã lên kế hoạch đóng cửa muộn và mở cửa sớm trong ngày đầu tiên của năm mới để phục vụ người dân. Bà Nguyễn Hải Thanh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, ngay ngày mùng 1 Tết, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) có 5 địa điểm mở cửa phục vụ người dân: tại Ki-ốt Bốn mùa Bờ Hồ; nhà hàng Vườn Cafe và Kem tại số 1 Lê Thái Tổ; nhà hàng Long Vân tại số 3 Lê Thái Tổ; nhà hàng Hoa hồng số 6 Lê Thái Tổ; nhà hàng Đình làng số 1 Lê Thái Tổ.

Từ ngày mùng 2 Tết, Hapro mở cửa thêm 7 siêu thị, cửa hàng tiện ích để phục vụ thêm nhu cầu của người dân gồm: cửa hàng tiện ích Hapromart 19 - 21 Đinh Tiên Hoàng; cửa hàng tiện ích Haprofood 68 Hàng Bông; 2 - 26 Trần Nhật Duật; siêu thị Hapromart C13 Thành Công; siêu thị Hapromart Thanh Xuân; siêu thị Unimart/Seika số 8 Phạm Ngọc Thạch; siêu thị Unimart/Seika 51 Lê Đại Hành.

Tương tự, siêu thị Fivimart tại Aeon Mall Long Biên cũng mở cửa xuyên Tết. Siêu thị sẽ phục vụ khách hàng đến 18 giờ tối 30 Tết và bán trở lại vào 12 giờ trưa mùng 1 Tết.

Trong khi đó, các siêu thị khác cũng cho biết sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 2 Tết. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ trách truyền thông siêu thị Big miền Bắc và miền Trung cho hay, từ ngày 20 - 27.1, để phục vụ khách hàng linh hoạt, các siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Có siêu thị còn mở cửa sớm từ 6 giờ. Lịch nghỉ Tết từ 12 giờ trưa 27.1 (tức 30 Tết) và một số siêu thị sẽ khai trương vào mùng 2 Tết/ để phục vụ người tiêu dùng đến mua sắm sau Tết.

Hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng có thông báo hoạt động trở lại bình thường vào ngày mùng 2 Tết. Riêng hệ thông siêu thị Vinmart mở cửa muộn hơn vào ngày mùng 4 Tết.

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô yên tâm đón tết Nguyên đán Đinh Dậu, Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết, trong đó tập trung đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thu Hằng