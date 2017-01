Rau an toàn lên ngôi

Những ngày gần đây, nông dân Đồng Tháp đang tích cực chăm sóc nhiều loại rau màu chủ lực phục vụ tết như: kiệu, củ cải trắng, bắp cải, dưa leo, đậu đũa… với diện tích hàng ngàn héc ta. Tại H.Hồng Ngự, vụ này nông dân đã xuống giống hơn 1.200 ha rau màu các loại, ước sản lượng đạt trên 40.000 tấn. Vụ rau màu tết năm nay nông dân đã chú ý nâng dần sản lượng, chất lượng theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nền nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.

Ông Đỗ Thành Sĩ (ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, H.Hồng Ngự) cho biết những ngày qua, rau màu liên tục tăng giá nên nông dân rất phấn khởi, ai cũng chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, xu thế của người tiêu dùng hiện nay cần rau sạch nên nhà vườn phát triển theo hướng này sẽ dễ tiêu thụ, bình quân mỗi công rau màu vụ tết, nông dân lời từ 15 - 20 triệu đồng.

Hiện nay, mỗi ngày thương lái từ nhiều nơi đến tận ruộng của nông dân để thu mua hàng chục tấn rau màu mang đi tiêu thụ tại các tỉnh như: Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, TP.HCM và Campuchia. Ông Lê Văn Hớn (ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) cho biết dịp tết lượng rau màu bán ra sẽ tăng từ 4 - 5 lần so với bình thường, mặc khác giá cả cũng tăng theo nhu cầu.

Hiện gia đình ông đang chăm sóc 5 công bắp cải và 3 công hành lá, trong đó bắp cải ước năng suất đạt từ 3 - 3,5 tấn/công, với giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, ông lời khoảng 20 triệu đồng/công; riêng hành lá thường lời nhiều hơn bắp cải.

Nông dân đang phấn khởi vì rau màu tăng giá

Kiệu hút hàng

Trong những mặt hàng rau màu tết thì kiệu là sản phẩm được ưa chuộng để làm dưa nên thường có giá khá cao. Hiện tại các vùng trồng kiệu lớn ở ĐBSCL như Tam Nông (Đồng Tháp), Vĩnh Phước (Tri Tôn, An Giang), Hòn Đất (Kiên Giang)… giá kiệu tươi được thương lái thu mua tại ruộng từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm này năm trước.

Lý giải cho vấn đề này, nhiều nông dân cho biết năm nay do ảnh hưởng thời tiết dẫn đến sâu bệnh nhiều làm giảm năng suất, đặc biệt kiệu thường được tiêu thụ mạnh trước tết nên có giá khá cao và hút hàng. Với 5 công kiệu đang phát triển tốt, chị Phạm Thị Xuân Mai (ngụ xã Phú Hiệp, H.Tam Nông) cho biết khoảng 1 tuần nữa chị sẽ thu hoạch, nếu giá cứ duy trì như hiện nay sẽ lời hơn 20 triệu đồng/công.

Việc rau màu tăng giá, hút hàng không chỉ làm bà con nông dân phấn khởi mà còn giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nhàn rỗi ở nông thôn nhờ tham gia thu hoạch, sơ chế, vận chuyển, với mức thu nhập từ 80.000 - 120.000 đồng/ngày. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ xã Phú Thành A, H.Tam Nông) cho biết 4 người trong gia đình chị mỗi ngày thu nhập trên 400.000 đồng, góp phần cải thiện cuộc sống. “Mùa tết thường tốn nhiều chi phí để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, năm nay nhờ giá rau màu tăng cao không chỉ nông dân sống được mà người làm thuê cũng đỡ vất vả hơn”, chị Nguyệt nói.

Đặng Ngọc - Hồng Ngự

Ảnh: Đặng Ngọc