Du khách đến Cuba tăng mạnh

Theo Hội đồng Bộ trưởng Cuba, dự kiến tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2016 là 2% (so với 4% trong năm ngoái). Nguyên nhân là sự sụt giảm về giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Cuba trên thị trường thế giới như nikel. Xuất khẩu nhân lực cũng bị ảnh hưởng do 2 nước thị trường chính là Venezuela và Brazil đang lâm vào khủng hoảng. Tuy nhiên, lượng khách du lịch vào Cuba tăng mạnh, dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ đón 4,5 - 5 triệu du khách so với 3,5 triệu khách năm 2015.