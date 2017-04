Xăng dầu là vật tư quan trọng đối với sản xuất, an ninh quốc phòng và đời sống. Nếu giá xăng dầu tăng do tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động tới mặt bằng giá cả hàng hóa. Do đó, một khi “đụng” đến xăng dầu thì nhà nước cần cân nhắc. Phản ứng dây chuyền của việc tăng giá xăng dầu sẽ khiến nhiều ngành trong nền kinh tế lao đao như giao thông vận tải, sản xuất kinh doanh... Xăng dầu là vật tư quan trọng đối với sản xuất, an ninh quốc phòng và đời sống. Nếu giá xăng dầu tăng do tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động tới mặt bằng giá cả hàng hóa. Do đó, một khi “đụng” đến xăng dầu thì nhà nước cần cân nhắc. Phản ứng dây chuyền của việc tăng giá xăng dầu sẽ khiến nhiều ngành trong nền kinh tế lao đao như giao thông vận tải, sản xuất kinh doanh... Trần Văn Lời (TP.Long Xuyên, An Giang) Theo tôi, trước hết cần công khai minh bạch số tiền thuế thu từ việc bán mỗi lít xăng trong mấy năm qua cho dân được rõ. Dùng vào việc gì, dùng hết bao nhiêu, và việc dùng vào các mục đích khác đó có được Quốc hội chuẩn y không? Thu thuế của dân rồi chi sai mục đích, 10 phần chỉ chi có 3 phần, rồi bây giờ tăng thu nữa, dân nào mà chịu nổi! Theo tôi, trước hết cần công khai minh bạch số tiền thuế thu từ việc bán mỗi lít xăng trong mấy năm qua cho dân được rõ. Dùng vào việc gì, dùng hết bao nhiêu, và việc dùng vào các mục đích khác đó có được Quốc hội chuẩn y không? Thu thuế của dân rồi chi sai mục đích, 10 phần chỉ chi có 3 phần, rồi bây giờ tăng thu nữa, dân nào mà chịu nổi! Huỳnh Duy Hiệu (Q.8, TP.HCM) An Phong - Duy Khang (thực hiện)