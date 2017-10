Ngồi tù ở Colombia

Hoạt động điệp viên của Mauss cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và nghi vấn. Trong đó, đình đám nhất chính là cuộc giải cứu con tin ở Colombia năm 1996. Theo tờ The New York Times, con tin là bà Brigitte Schoene, vợ của Ulrich Schoene - từng đứng đầu chi nhánh tại Colombia của tập đoàn hóa chất Đức BASF. Bà này bị các tay súng ELN bắt cóc tối 14.8.1996. Sau quá trình thương thảo với Mauss, ELN đồng ý thả con tin nhưng cả ông lẫn bà Schoene bất ngờ bị cảnh sát Colombia giữ lại tại phi trường vì sử dụng hộ chiếu giả. Không lâu sau đó, Ulrich Schoene cáo buộc Mauss câu kết với ELN bắt cóc vợ mình vì có nhân chứng cho hay đã nhìn thấy xe hơi của ông xuất hiện gần hiện trường. Thế là điệp viên Đức bị tạm giam để điều tra về các cáo buộc sử dụng giấy tờ giả và bắt cóc tống tiền. Vụ việc khiến quan hệ Đức -Colombia trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Mauss được tuyên bố vô tội và trả tự do sau 9 tháng ngồi tù. Với sức ép ngoại giao, tòa án Colombia cũng phán quyết vụ bắt giữ ông là bất hợp pháp.