Thời tiết tuần tới: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng xuất hiện lũ

Ban đêm trời bắt đầu se lạnh, sương mù cũng xuất hiện nhiều hơn vào sáng sớm. Thời tiết Bắc Trung bộ cũng tương tự, còn từ Quảng Bình trở xuống khu vực giữa miền Trung mưa tăng dần từ chủ nhật đến tuần sau; mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, đề phòng gió giật mạnh trong cơn giông chiều tối.

Từ Khánh Hòa xuống đến Nam bộ và Nam Tây nguyên có thời tiết xấu trong hai ngày cuối tuần do rãnh thấp đi ngang qua nối với một vùng thấp nhỏ ngoài khơi Nam Trung bộ, gió tây nam có cường độ còn khá mạnh. Buổi sáng có lúc hửng nắng nhẹ, từ sau trưa đến chiều tối và đêm có mưa diện rộng, có nơi mưa to và giông kèm theo gió giật mạnh.

Qua tuần sau rãnh thấp này sẽ suy yếu và dịch chuyển lên phía bắc, mưa sẽ giảm dần. Nhiệt độ có xu hướng giảm, ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở Tây nguyên là 20 - 23oC, riêng Đà Lạt 16 - 17oC, Nam bộ 23 - 26oC. Do độ ẩm cao nên hiện tượng sương mù và mù xuất hiện trên diện rộng, có lúc kéo dài đến gần trưa mới tan. Trên các vùng biển phía nam từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang có mưa giông và gió giật mạnh do rãnh thấp và nhiễu động thời tiết xấu. Trong tuần sau có khả năng một áp thấp từ phía đông miền Trung Philippines mạnh lên và vào Biển Đông gây thời tiết xấu, biển động.

Mưa do rãnh thấp nên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có khả năng xuất hiện đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 - báo động 2, vùng ven sông suối nhỏ cũng nên đề phòng lũ quét, ngập úng.

Nam bộ bắt đầu vào mùa lũ chính vụ, trong những ngày tới mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ sẽ xuống nhanh, dưới mức báo động 1. Qua đầu tháng 10 nước lên nhanh trở lại. Triều cường kết hợp với mưa còn gây ngập ở hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai trong ngày thứ bảy, sau đó nước xuống nhanh theo triều.

Vùng đầu nguồn sông Cửu Long nước còn lên cho đến hết tháng 8 âm lịch, do vậy vùng Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười không nên gieo sạ lúa vụ 3 ở những vùng ngoài đê bao; gia cố các tuyến bờ, đê bao, thoát lũ nhanh để bảo vệ lúa và hoa màu. Lũ về nên cần đề phòng nguy hiểm do sạt lở bờ sông Hậu, sông Tiền trong những ngày mưa to, nước lớn.

Đối với các vùng trồng thanh long ở Bình Thuận, Bến Tre, Long An... chú ý phòng bệnh thán thư có thể lan rộng trong điều kiện thời tiết vào cao điểm mùa mưa thừa ẩm thiếu nắng và sương mù, phòng bệnh do nấm và khuẩn.

Đối với bà con trồng sầu riêng được cảnh báo ngay sau khi thu hoạch cần tỉa cành, tạo thông thoáng vườn nhằm hạn chế sâu bệnh, giúp cho cây phục hồi, cần bón nhiều đạm và lân, bổ sung phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp đất được tơi xốp và thông thoáng, cây khỏe, cho sai quả vụ mùa sau.

Lê Thị Xuân Lan